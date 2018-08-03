Fenerbahçenin Benficayı elemesi Galatasaraya yarıyor!

Son yıllarda Avrupa'da başarıya hasret kalan Galatasaray, UEFA kulüpler sıralamasında 29 bin 500 puanla 51. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe'nin rakibi Benfica ise 80 bin puanla 15. sırada... Sarı-kırmızılılar, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi grup kurası için hazırlanan torbalarda şu an 3. torbanın son basamağında bulunuyor.