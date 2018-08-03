Fenerbahçenin Benficayı elemesi Galatasaraya yarıyor! - Galeri - Fotomaç
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    GALERİ

    Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi Galatasaray'a yarıyor!

    Galatasaray, Fenerbahçe-Benfica eşleşmesinde, ebedi dostunu tutacak
    3 Ağustos 2018 Cuma, 12:18:32 Güncelleme: 12:20:37
    Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi Galatasaray'a yarıyor!
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    • 7
    Fenerbahçenin Benficayı elemesi Galatasaraya yarıyor!

    Süper Lig'de 21. kez mutlu sona ulaşarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, 3. ön eleme turundaki Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinde ezeli rakibinin turu geçmesini bekliyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi Galatasaray'a yarıyor!
    • 2
    • 7
    Fenerbahçenin Benficayı elemesi Galatasaraya yarıyor!

    Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcisini safdışı ederek play-off turuna yükselirse, Cim-Bom'un da yolunu açacak.

    Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi Galatasaray'a yarıyor!
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    • 7
    Fenerbahçenin Benficayı elemesi Galatasaraya yarıyor!

    Son yıllarda Avrupa'da başarıya hasret kalan Galatasaray, UEFA kulüpler sıralamasında 29 bin 500 puanla 51. basamakta yer alıyor. Fenerbahçe'nin rakibi Benfica ise 80 bin puanla 15. sırada... Sarı-kırmızılılar, UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi grup kurası için hazırlanan torbalarda şu an 3. torbanın son basamağında bulunuyor.

    Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi Galatasaray'a yarıyor!
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    • 7
    Fenerbahçenin Benficayı elemesi Galatasaraya yarıyor!

    Çok kritik bir noktada yer alan Cim-Bom'un 3. torbada kalabilmesi için Fenerbahçe'nin, Benfica'yı elemesi gerekiyor.

    Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi Galatasaray'a yarıyor!
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    • 7
    Fenerbahçenin Benficayı elemesi Galatasaraya yarıyor!

    Sarı-lacivertli takım, Portekizli rakibini saf dışı ederse Galatasaray'ın kuraya 3. torbadan girme şansı devam edecek.

    Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi Galatasaray'a yarıyor!
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    • 7
    Fenerbahçenin Benficayı elemesi Galatasaraya yarıyor!

    Benfica'nın play-off turunda elenmesi halinde de sarı-kırmızılılar bu tehlikeden kurtulacak. Ancak Galatasaray'ın 3. torbada kalabilmesi sadece Benfica-Fenerbahçe eşleşmesine bağlı değil.

    Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi Galatasaray'a yarıyor!
    • 7
    • 7
    Fenerbahçenin Benficayı elemesi Galatasaraya yarıyor!

    Dinamo Kiev, Salzburg, PSV Eindhoven, Benfica ve Celtic gruplara kalmayı başaramazsa, Cim-Bom'un 3. torbanın son sıradaki yeri değişmeyecek. Bu takımlardan birinin bile grup aşamasına yükselmesi durumunda sarı-kırmızılılar 4. torbaya düşecek. (Milliyet)

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