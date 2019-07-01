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Fenerbahçe'den transferde Galatasaray hamlesi! Görüşmeler resmen başladı... Son dakika haberleri
Transfer sezonunun resmen başlamasıyla takımlar hazırladıkları listeler üzerinden hamlelerini bir bir yapıyor... Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da ise gündem forvet. Mbaye Diagne'yi takımdan göndermenin planlarını yapan sarı kırmızılılar, yeni golcü adaylarını da belirlemişti. Bu isimlerden en başta gelen isim ise Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriç'ti... Ancak Vedat için Fenerbahçe daha ısrarlı! Bu kapışmadan galip gelecek takımın hangisi olacağı merakla beklenirken sarı lacivertlilerde bir son dakika gelişmesi var...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 10:36
Güncelleme: 01.07.2019 10:47
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Çaykur Rizespor'un başarılı golcüsü Vedat Muriç için Galatasaray ile Fenerbahçe transfer kapışması içindeydi... Kosovalı yıldızla ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor...
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro + 3 milyon euro şampiyonluk bonusu ücreti dahilinde yüksek bir ücretle transfer edilen Mbaye Diagne'den istediğini alamayan Cimbom, yeni bir golcü araşıyına girmişti.
Senegalli oyuncunun Suudi Arabistan'a gitmesi an meselesi ama Galatasaray Diagne'yi gönderemese de Senegalli'yi zorlayacak ve hatta formasını alacak bir isim istiyordu.
Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferleri resmen duyuran Aslan'da iş, forvet transferine kalmıştı.
Çaykur Rizespor'un başarılı golcüsü Vedat Muriç için karar kılan Galatasaray'ın önüne çıkan engel ise şoke etkisi yarattı.