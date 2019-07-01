Fenerbahçe'den transferde Galatasaray hamlesi! Görüşmeler resmen başladı... Son dakika haberleri

Transfer sezonunun resmen başlamasıyla takımlar hazırladıkları listeler üzerinden hamlelerini bir bir yapıyor... Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da ise gündem forvet. Mbaye Diagne'yi takımdan göndermenin planlarını yapan sarı kırmızılılar, yeni golcü adaylarını da belirlemişti. Bu isimlerden en başta gelen isim ise Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriç'ti... Ancak Vedat için Fenerbahçe daha ısrarlı! Bu kapışmadan galip gelecek takımın hangisi olacağı merakla beklenirken sarı lacivertlilerde bir son dakika gelişmesi var...