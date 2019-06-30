Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Muriç kapışması
Galatasaray ile ?Fenerbahçe'nin Vedat Muriç yarışı kızışıyor. Sarı kırmızılılar, Muriç için ?Çaykur Rizespor'a sunduğu teklifi artırdı. Karadeniz ekibi hafta başı Fenerbahçe ile bir kez daha masaya oturacak.
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