Vedat Muriç transferinde son dakika! Menajeri konuştu... | Video haber - Son dakika Galatasaray videoları, Galatasaray haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Vedat Muriç transferinde son dakika! Menajeri konuştu... | Video haber

Vedat Muriç transferinde son dakika! Menajeri konuştu... | Video haber

Galatasaray'ın gündeminde olan Vedat Muriç transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar A  Spor'a konuştu. Canatar, "Vedat Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar'ın açıklamaları;

"Vedat ile Rizespor'un 1 yıl devam eden sözleşmeleri var. Vedat bugün Hasan Kartal ve İsmail Kartal'la görüştü."

"Oyuncu bir kariyer planlaması yapar. Vedat tekliflerin hepsini değerlendirdiğinde Şampiyonlar Ligi sebebiyle Galatasaray'da oynamak istediğini belirtmiş. Bunu Rize yönetimine de bildirmiş."

"Galatasaray ile Rizespor'un görüşmelerinden uzlaşma çıkarsa bu transferin gerçekleşmeme gibi bir ihtimali yok."

Fatih Terim'in vazgeçilmez dörtlüsü | Video haber

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
27 Haziran 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN