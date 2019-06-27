Vedat Muriç transferinde son dakika! Menajeri konuştu... | Video haber
Galatasaray'ın gündeminde olan Vedat Muriç transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar A Spor'a konuştu. Canatar, "Vedat Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.
Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar'ın açıklamaları;
"Vedat ile Rizespor'un 1 yıl devam eden sözleşmeleri var. Vedat bugün Hasan Kartal ve İsmail Kartal'la görüştü."
"Oyuncu bir kariyer planlaması yapar. Vedat tekliflerin hepsini değerlendirdiğinde Şampiyonlar Ligi sebebiyle Galatasaray'da oynamak istediğini belirtmiş. Bunu Rize yönetimine de bildirmiş."
"Galatasaray ile Rizespor'un görüşmelerinden uzlaşma çıkarsa bu transferin gerçekleşmeme gibi bir ihtimali yok."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Mario Balotelli antrenmanda görüldü! Sürpriz...
- Fenerbahçe ile Galatasaray Lewis Holtby savaşında!
- Ryan Babel Fatih Terim'i çıldırttı! Öyle bir şey istedi ki...
- Galatasaray'a Brezilya'dan cevap geldi!
- Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray... Son dakika haberleri
- Galatasaray için resti çekti: Bırakın gideyim!
- Ozan Kabak'ta flaş gelişme! 48 saat içinde...
- Galatasaray'dan Banega'ya reddedilemeyecek teklif!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.