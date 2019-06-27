Fatih Terim'in vazgeçilmez dörtlüsü | Video haber
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon için kadroyu Muslera, Luyindama, Marcao ve Feghouli'nin üzerine kuracak.
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