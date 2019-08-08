Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı!

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe, transferde sürpriz bir gelişme yaşıyor. Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan sarı-lacivertliler Garry Rodrigues gibi dünya yıldızını kiralamak istiyor. Kanarya, transferi bitirmek için girişimlere başladı. İşte detaylar...

8 Ağustos 2019 Perşembe 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





