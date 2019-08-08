Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı!

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe, transferde sürpriz bir gelişme yaşıyor. Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan sarı-lacivertliler Garry Rodrigues gibi dünya yıldızını kiralamak istiyor. Kanarya, transferi bitirmek için girişimlere başladı. İşte detaylar...
8 Ağustos 2019 Perşembe 10:30
Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler sürpriz bir gişirimde bulundu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı!

Başkan Ali Koç "2 stoper 1 altı numara alacağız" açıklamasına "Belki bir transfer daha gerçekleşir" sözlerini eklemişti.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı!

Stoper ve 6 numara dışındaki o transfer için ismi geçen yıldız futbolcu belli oldu.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı!

Fenerbahçe dünya yıldızını Garry Rodrigues'te olduğu gibi kiralayacak. İşte son gelişmeler...

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