Fenerbahçe'den golcü harekatı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den golcü harekatı!

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertlilerde golcü harekatı başladı. Teknik direktör Ersun Yanal, Vedat Muriç'in performansından memnun olsa da ileri uca bir transferin yapılmasını istedi. Kanarya'da listedeki isimler de belli oldu. İşte son transfer gelişmeleri...
11 Ağustos 2019 Pazar 08:14 Güncelleme: 11.08.2019 08:19
Fenerbahçe'den golcü harekatı!

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına artık sayılı günler kaldı.

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Fenerbahçe'den golcü harekatı!

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe, transferde yeniden atağa kalktı.

Fenerbahçe'den golcü harekatı!

Transferin flaş ekiplerinden Fenerbahçe'de öncelik golcüde.

Fenerbahçe'den golcü harekatı!

Zanka hamlesiyle savunmadaki sıkıntıyı bir nebze olsun gideren sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Ersun Yanal, ısrarla yeni golcü bekliyor.

Fenerbahçe'den golcü harekatı!

Hücum hattı, Rodrigues, Kruse, Deniz Türüç ve Vedat Muriç gibi isimlerle güçlendirilmiş olsa da Yanal, şampiyonluk yarışında elinin güçlü olması için bir golcü daha alınmasında ısrarlı.

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