Fenerbahçe'den golcü harekatı!

Hücum hattı, Rodrigues, Kruse, Deniz Türüç ve Vedat Muriç gibi isimlerle güçlendirilmiş olsa da Yanal, şampiyonluk yarışında elinin güçlü olması için bir golcü daha alınmasında ısrarlı.

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