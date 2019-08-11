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Fenerbahçe haberi: Transferde acil durum! 3 bomba birden
Fenerbahçe transferde acil duruma geçti. Sivasspor ile oynanan Cumhuriyet Kupası maçında rakibine 2-1 mağlup olarak kupayı rakibine kaptıran sarı-lacivertlilerde yönetim harekete geçti. Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala eksik bölgeleri kapatmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar transferde 3 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri...
11 Ağustos 2019 Pazar 06:48
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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor.
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Son olarak Sivasspor maçında oynanan kötü oyun ve alınan mağlubiyet Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi.
Mevcut kadronun yetersizliğinden dem vuran Ersun Yanal'ın Süper Lig'e bu kadro ile başlamak istemediği ve yönetimden transfer isteğini yinelediği kaydedildi.
Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçeli kurmayların Ersun Yanal'a istediği kadroyu teslim edip hocalarından başarı bekleyecekleri ifade edildi.
Buna göre transferde acil duruma geçen sarı-lacivertli kurmaylar liglerin başlamasına az bir süre kala 3 bomba birden patlatmak için harekete geçti.