Fenerbahçeden flaş hamle! - Galeri - Fotomaç
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Fenerbahçe'den flaş hamle!

    Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli açıklamalarda bulundu
    9 Kasım 2018 Cuma, 15:15:03 Güncelleme: 15:23:43
    Fenerbahçeden flaş hamle!

    Olaylı derbinin yankıları, PFDK kararları sonrası artarak devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçeden flaş hamle!

    Galatasaray'ın bugün itiraz için tahkime gideceği öğrenilirken, Fenerbahçe'den de flaş bir hamle geldi.

    Fenerbahçeden flaş hamle!

    Sarı-Lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

    Fenerbahçeden flaş hamle!

    Comolli'nin açıklamaları şu şekilde;

    "Antrenör değişikliği her zaman etkili olur. Rizespor örneğinde olduğu gibi. Hocalarını değiştirdiler ve bizi yendiler. Alanyaspor da hoca değişikliğine gidecek ancak biz onları biliyoruz"

    Fenerbahçeden flaş hamle!

    "Artık bundan sonra hiçbir bahanemiz yok. Maçları kazanmak istiyoruz."

    Fenerbahçeden flaş hamle!

    PFDK kararları ile ilgili de konuşan Comolli şunları söyledi;

    "Cezalar bence adaletsiz. Tabi ki de hatalı olduğum yanlar var. Soldado 2 defa saldırıya maruz kaldı. Maçtan önce ve sonra olmak üzere. Hukuki bir süreç var ve devam ediyor. İtiraz edeceğiz. PFDK'dan çıkan karar daha iyi olabilirdi." (Futbol Arena)

    Fenerbahçeden flaş hamle!
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