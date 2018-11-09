Fenerbahçeden flaş hamle!

PFDK kararları ile ilgili de konuşan Comolli şunları söyledi;

"Cezalar bence adaletsiz. Tabi ki de hatalı olduğum yanlar var. Soldado 2 defa saldırıya maruz kaldı. Maçtan önce ve sonra olmak üzere. Hukuki bir süreç var ve devam ediyor. İtiraz edeceğiz. PFDK'dan çıkan karar daha iyi olabilirdi." (Futbol Arena)