Fenerbahçeden Axel Witsel bombası! - Galeri - Fotomaç
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    08 Temmuz 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'den Axel Witsel bombası!

    7 Temmuz 2018 Cumartesi, 00:10:33 Güncelleme: 00:14:29
    Fenerbahçe'den Axel Witsel bombası!
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    Fenerbahçeden Axel Witsel bombası!

    Wilshere'i elinden kaçıran Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi.

    Fenerbahçe'den Axel Witsel bombası!
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    Fenerbahçeden Axel Witsel bombası!

    Sarı-lacivertliler, Çin'in TJ Quanjian takımında forma giyen orta saha oyuncusu Axel Witsel'i kiralamak istiyor.

    Fenerbahçe'den Axel Witsel bombası!
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    Fenerbahçeden Axel Witsel bombası!

    TJ Quanjian, Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren 29 yaşındaki yıldızı 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Zenit'ten transfer etmişti.

    Fenerbahçe'den Axel Witsel bombası!
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    Fenerbahçeden Axel Witsel bombası!

    Witsel, Çin'de senede 16 milyon euro kazanıyor.

    Fenerbahçe'den Axel Witsel bombası!
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    Fenerbahçeden Axel Witsel bombası!
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