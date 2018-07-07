Fenerbahçeden Axel Witsel bombası! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Axel Witsel bombası!
7 Temmuz 2018 Cumartesi, 00:10:33
Güncelleme: 00:14:29
Fenerbahçe'den Axel Witsel bombası!
Wilshere'i elinden kaçıran Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi.
Fenerbahçe'den Axel Witsel bombası!
Sarı-lacivertliler, Çin'in TJ Quanjian takımında forma giyen orta saha oyuncusu Axel Witsel'i kiralamak istiyor.
Fenerbahçe'den Axel Witsel bombası!
TJ Quanjian, Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren 29 yaşındaki yıldızı 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Zenit'ten transfer etmişti.
Fenerbahçe'den Axel Witsel bombası!
Witsel, Çin'de senede 16 milyon euro kazanıyor.
Fenerbahçe'den Axel Witsel bombası!