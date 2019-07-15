Fenerbahçe'den 7 transfer 5 ayrılık! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den 7 transfer 5 ayrılık!

Fenerbahçe'den 7 transfer 5 ayrılık!

Geçtiğimiz sezon futboluyla sarı lacivertli taraftarları büyük hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gelecek sezon için umutlar büyük. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şimdiden 'şampiyonluğu' açıkladığı 2019-20 sezonu öncesi, sarı-lacivertliler transferde de hareketli saatler yaşıyor. İşte Yanal'ın transfer listesinde yer alan isimlere bir bir imza attıran Fenerbahçe'nin bu doğrultuda 7 ismi daha transfer etmesi ve 5 isimle yolları ayırması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin gelecek sezonki kadrosu...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54 Güncelleme: 16.07.2019 08:06
Fenerbahçe'den 7 transfer 5 ayrılık!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den 7 transfer 5 ayrılık!

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, imzaları bir bir attırıyor.

Fenerbahçe'den 7 transfer 5 ayrılık!

İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Altay Bayındır ve Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den 7 transfer 5 ayrılık!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi birçok ayrılık da yaşandı...

Fenerbahçe'den 7 transfer 5 ayrılık!

Sarı-Lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Skrtel, Neustadter, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN