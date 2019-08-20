Fenerbahçe'de son dakika! Frey'in ardından bir ayrılık daha | Transfer haberleri

Süper Lig'e rakibi Gazişehir Gaziantep'i 5-0'lık gibi farklı bir skorla mağlup ederek taraftarını mest ederek başlayan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da son hızla devam ediyor. Sarı lacivertlilerin kadro planlaması içerisinde yer vermediği bir isim daha kulübe veda hazırlığında... Geçtiğimiz günlerde Michael Frey de bu yapı içinde düşünülmediği için Nürnberg'e kiralanmıştı. Transferle ayrılacak bir isim daha belli oldu. İşte detaylar ve o futbolcunun yeni adresi...

20 Ağustos 2019 Salı 16:06 Güncelleme: 20.08.2019 16:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





