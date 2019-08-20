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Fenerbahçe'de son dakika! Frey'in ardından bir ayrılık daha | Transfer haberleri
Süper Lig'e rakibi Gazişehir Gaziantep'i 5-0'lık gibi farklı bir skorla mağlup ederek taraftarını mest ederek başlayan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da son hızla devam ediyor. Sarı lacivertlilerin kadro planlaması içerisinde yer vermediği bir isim daha kulübe veda hazırlığında... Geçtiğimiz günlerde Michael Frey de bu yapı içinde düşünülmediği için Nürnberg'e kiralanmıştı. Transferle ayrılacak bir isim daha belli oldu. İşte detaylar ve o futbolcunun yeni adresi...
20 Ağustos 2019 Salı 16:06
Güncelleme: 20.08.2019 16:10
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Yeni sezona 5-0'lık Gazişehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de, ikinci haftada oynanacak Başakşehir maçının hazırlıklarına başlandı.
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Sarı-lacivertliler bir yandan bu zorlu sınava hazırlanırken, diğer yandan da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor.
Ülkemizde transfer döneminin kapanacağı 2 Eylül tarihine kadar zamanı olduğunu düşünen yönetim, ince eleyip sık dokuyor.
Fenerbahçe'nin, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda stoper, sol bek ve orta saha transferi yapması bekleniyor.
Başkan Ali Koç da yaptığı açıklamada iki stoper ve bir orta saha alınacağını belirtmiş, bu ifadesinden sonra Zanka transferi gerçekleşmişti.