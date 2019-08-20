Fenerbahçe'den 4 numaraya süper tank! Galatasaray da devrede | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den 4 numaraya süper tank! Galatasaray da devrede | Son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'den 4 numaraya süper tank! Galatasaray da devrede | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep maçında 5-0 gibi farklı bir skorla alınan zaferle başlayan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. 3, 4, 6 ve 9 numara çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı lacivertlilerde son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'ın da transfer girişimlerinde bulunduğu isim için ayrıntılar ve transfere dair bilgiler...

20 Ağustos 2019 Salı 12:59 Güncelleme: 20.08.2019 13:41
Fenerbahçe'den 4 numaraya süper tank! Galatasaray da devrede | Son dakika transfer haberleri

Bir yandan Manchester United'dan Marcos Rojo'yu transfer etmek için çabalayan Fenerbahçe'de stopere dünyaca ünlü bir yıldız aday girdi.

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Fenerbahçe'den 4 numaraya süper tank! Galatasaray da devrede | Son dakika transfer haberleri

Kanarya'da ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçı ile orta alan ve hücum bölgesindeki performanslar göz doldurdu.

Fenerbahçe'den 4 numaraya süper tank! Galatasaray da devrede | Son dakika transfer haberleri

Ancak rakip takımın yeterli atak yapamaması defanstaki sorunların ortaya çıkmasını da engellemiş oldu.

Fenerbahçe'den 4 numaraya süper tank! Galatasaray da devrede | Son dakika transfer haberleri

İşini riske atmak istemeyen sarı lacivertlilerde Ersun Yanal, stoper için talebini yinelerken Kanarya atağa kalktı.

Fenerbahçe'den 4 numaraya süper tank! Galatasaray da devrede | Son dakika transfer haberleri

Kolarov'u sol bek ve stoper için değerlendirmeyi düşünen Yanal, bu transferin çıkmaza girmesi sonrası kurmaylardan yeni bir hamle yapılmasını istemişti.

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