Fenerbahçe'den 4 numaraya süper tank! Galatasaray da devrede | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep maçında 5-0 gibi farklı bir skorla alınan zaferle başlayan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. 3, 4, 6 ve 9 numara çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı lacivertlilerde son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'ın da transfer girişimlerinde bulunduğu isim için ayrıntılar ve transfere dair bilgiler...