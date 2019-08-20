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Fenerbahçe'den 4 numaraya süper tank! Galatasaray da devrede | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep maçında 5-0 gibi farklı bir skorla alınan zaferle başlayan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. 3, 4, 6 ve 9 numara çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı lacivertlilerde son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Galatasaray'ın da transfer girişimlerinde bulunduğu isim için ayrıntılar ve transfere dair bilgiler...
20 Ağustos 2019 Salı 12:59
Güncelleme: 20.08.2019 13:41
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Bir yandan Manchester United'dan Marcos Rojo'yu transfer etmek için çabalayan Fenerbahçe'de stopere dünyaca ünlü bir yıldız aday girdi.
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Kanarya'da ligin ilk haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçı ile orta alan ve hücum bölgesindeki performanslar göz doldurdu.
Ancak rakip takımın yeterli atak yapamaması defanstaki sorunların ortaya çıkmasını da engellemiş oldu.
İşini riske atmak istemeyen sarı lacivertlilerde Ersun Yanal, stoper için talebini yinelerken Kanarya atağa kalktı.
Kolarov'u sol bek ve stoper için değerlendirmeyi düşünen Yanal, bu transferin çıkmaza girmesi sonrası kurmaylardan yeni bir hamle yapılmasını istemişti.