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20 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye bir forvet daha!

Spor Toto Süper Lig'e 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler uzun lig maratonunda herhangi bir sorunla karşılaşmamak için Muriç'in yanına bir forvet daha almayı planlıyor. İşte Kanarya'nın gündemindeki o isim...
20 Ağustos 2019 Salı 11:24 Güncelleme: 20.08.2019 11:24
Fenerbahçe'ye bir forvet daha!

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sassuolo'nun deneyimli golcüsü Babacar'ı transfer etmek için harekete geçti.

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Fenerbahçe'ye bir forvet daha!

Gazişehir'i 5-0 yenerek yeni sezona süper başlayan Fenerbahçe, gollü galibiyete rağmen bir forvet daha almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye bir forvet daha!

Soldado, Slimani ve Frey'le yollarını ayıran ve Muriç'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kosovalı oyuncunun yanına bir forvet daha alacak. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe'ye bir forvet daha!

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe mutlu sona yakın...

Fenerbahçe'ye bir forvet daha!

Sarı-Lacivertliler, Sassuolo formasını giyen Khouma Babacar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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