Fenerbahçe'ye bir forvet daha!

Spor Toto Süper Lig'e 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler uzun lig maratonunda herhangi bir sorunla karşılaşmamak için Muriç'in yanına bir forvet daha almayı planlıyor. İşte Kanarya'nın gündemindeki o isim...

20 Ağustos 2019 Salı 11:24 Güncelleme: 20.08.2019 11:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





