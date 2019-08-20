Fenerbahçe'ye bir forvet daha!

Spor Toto Süper Lig'e 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler uzun lig maratonunda herhangi bir sorunla karşılaşmamak için Muriç'in yanına bir forvet daha almayı planlıyor. İşte Kanarya'nın gündemindeki o isim...
20 Ağustos 2019 Salı 11:24
Güncelleme: 20.08.2019 11:24
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sassuolo'nun deneyimli golcüsü Babacar'ı transfer etmek için harekete geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gazişehir'i 5-0 yenerek yeni sezona süper başlayan Fenerbahçe, gollü galibiyete rağmen bir forvet daha almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Soldado, Slimani ve Frey'le yollarını ayıran ve Muriç'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kosovalı oyuncunun yanına bir forvet daha alacak. İşte son gelişmeler...
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe mutlu sona yakın...
Sarı-Lacivertliler, Sassuolo formasını giyen Khouma Babacar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.