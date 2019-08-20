Fenerbahçe'de yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'e adeta fırtına gibi başladı. Sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk eden sarı-lacivertliler sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe transferde de gaza bastı. Net bir galibiyetle taraftarını mutlu eden Kanarya, Galatasaray'ın da istediği eski yıldızını gündeme aldı. İşte son gelişmeler...
20 Ağustos 2019 Salı 10:08
Güncelleme: 20.08.2019 10:14
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Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasını Fenerbahçe lider tamamladı.
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Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan sarı-lacivertliler ilk haftaya galibiyetle başladı.
Sahasında ligin yeni temsilcilerinden Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Kanarya, sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligin zirvesine yerleşen Fenerbahçe, transferde de atağa kalktı.
Sarı-lacivertliler bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği eski yıldızı için tekrar girişimlere başladı.