Fenerbahçe'de yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Fenerbahçe'de yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'e adeta fırtına gibi başladı. Sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk eden sarı-lacivertliler sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe transferde de gaza bastı. Net bir galibiyetle taraftarını mutlu eden Kanarya, Galatasaray'ın da istediği eski yıldızını gündeme aldı. İşte son gelişmeler...
20 Ağustos 2019 Salı 10:08 Güncelleme: 20.08.2019 10:14
Fenerbahçe'de yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasını Fenerbahçe lider tamamladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan sarı-lacivertliler ilk haftaya galibiyetle başladı.

Fenerbahçe'de yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Sahasında ligin yeni temsilcilerinden Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Kanarya, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Bu sonuçla ligin zirvesine yerleşen Fenerbahçe, transferde de atağa kalktı.

Fenerbahçe'de yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Sarı-lacivertliler bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği eski yıldızı için tekrar girişimlere başladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN