Fenerbahçe'de yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'e adeta fırtına gibi başladı. Sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk eden sarı-lacivertliler sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe transferde de gaza bastı. Net bir galibiyetle taraftarını mutlu eden Kanarya, Galatasaray'ın da istediği eski yıldızını gündeme aldı. İşte son gelişmeler...

20 Ağustos 2019 Salı 10:08 Güncelleme: 20.08.2019 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





