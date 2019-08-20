Fenerbahçeli Altay Bayındır olay oldu! Kadıköy'de... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçeli Altay Bayındır olay oldu! Kadıköy'de... 

Fenerbahçeli Altay Bayındır olay oldu! Kadıköy'de... 

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Ligin kapanış maçında Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği karşılaşmada kaleci Altay Bayındır'ın istatistikleri dikkat çekti. İşte Kadıköy'deki birçok ilke sahne olan mücadelede öne çıkan Fenerbahçe ayrıntıları...

20 Ağustos 2019 Salı 09:17 Güncelleme: 20.08.2019 09:32
Fenerbahçeli Altay Bayındır olay oldu! Kadıköy'de...

Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek, 123 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe, Süper Lig'de 35 maç sonra ilk kez 5 gol birden attı.

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Fenerbahçeli Altay Bayındır olay oldu! Kadıköy'de...

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, rakibini Victor Moses, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 5-0 yendi.

Fenerbahçeli Altay Bayındır olay oldu! Kadıköy'de...

Bu sonuçla Süper Lig'de ilk haftadan liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, büyük bir özlemi de gidermiş oldu.

Fenerbahçeli Altay Bayındır olay oldu! Kadıköy'de...

Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015'te Trabzonspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu.

Fenerbahçeli Altay Bayındır olay oldu! Kadıköy'de...

Sarı-lacivertliler, aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezon sonra zirveye tekrar yerleşti.

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