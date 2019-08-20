Fenerbahçeli Altay Bayındır olay oldu! Kadıköy'de...
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ligin yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'i konuk etti. Ligin kapanış maçında Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği karşılaşmada kaleci Altay Bayındır'ın istatistikleri dikkat çekti. İşte Kadıköy'deki birçok ilke sahne olan mücadelede öne çıkan Fenerbahçe ayrıntıları...
20 Ağustos 2019 Salı 09:17
Güncelleme: 20.08.2019 09:32
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Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenerek, 123 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe, Süper Lig'de 35 maç sonra ilk kez 5 gol birden attı.
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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, rakibini Victor Moses, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 5-0 yendi.
Bu sonuçla Süper Lig'de ilk haftadan liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, büyük bir özlemi de gidermiş oldu.
Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015'te Trabzonspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu.
Sarı-lacivertliler, aradan geçen yaklaşık 4 yıl ve 3.5 sezon sonra zirveye tekrar yerleşti.