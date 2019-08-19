Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması!

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında ligin yeni ekiplerinden Gazişehir'i 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Maçtan sonra Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'dan takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Yanal ile birlikte farklı galibiyet alan Fenerbahçeli futbolculardan maç sonu değerlendirmesi geldi. İşte Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu açıklamaları ve Ersun Yanal'ın Volkan Demirel açıklaması...
19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:55
Güncelleme: 19.08.2019 22:55
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Vedat Muriqi: "Alınan galibiyetten ötürü çok mutluyum. İlk hafta çok önemliydi. Böyle bir gece yaşanması herkesi mutlu etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben de çok mutluyum. Birkaç tane daha atabilirim. İnşallah gelecek haftalarda daha fazla atacağım.
Emre abi ile attığım gol öncesi göz göze geldik, uzun top atacağını anladım. Göğsümle aldım ve top sektikten sonra öyle vurmak daha kolay oluyor.
İçeriden o kadar güzel gözükmüyor ama şimdi izledim, güzelmiş.''
Emre Belözoğlu: "Benim için uzun seneler sonra çubuklu forma altında bir maça çıkmak çok büyük bir keyif oldu.