Ersun Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması!

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasının kapanış maçında ligin yeni ekiplerinden Gazişehir'i 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Maçtan sonra Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'dan takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Yanal ile birlikte farklı galibiyet alan Fenerbahçeli futbolculardan maç sonu değerlendirmesi geldi. İşte Fenerbahçeli futbolcuların maç sonu açıklamaları ve Ersun Yanal'ın Volkan Demirel açıklaması...