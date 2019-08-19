HaberlerGaleriSumudica'dan hakem isyanı! Kariyerimde böyle bir şey görmedim
Sumudica'dan hakem isyanı! Kariyerimde böyle bir şey görmedim
Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe'ye 5-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam takımının kötü oynadığını kabul ederken aleyhine verilen penaltı için hakeme isyanda bulundu.
19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:32
Güncelleme: 19.08.2019 22:32
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yayıncı kuruluşa flaş röportajda konuşan Sumudica, "Çok kötü bir oyun oynadık. Fenerbahçe bizden daha tempolu oynadı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
1 hafta geçirdim tüm takımla. Son 10 günde 4-5 oyuncu katıldı aramıza. Bu süreçte takımın birbirini tanıması için kesinlikle yeni bir takım.
1 tane hazırlık maçı yapamadık. Daha fazla çalışmamız lazım. Benim de elimde sihirli bir değnek yok, değdirip hemen adaptasyon sürecini atlatsınlar.
Farklı bir ülke, farklı bir dildeler. Bu yüzden 5 defansla oynadım." dedi.
Romen teknik adam, "Bu maç ile ilgili daha fazla konuşmaya gerek yok. 1 haftamız var. Bu bize iyi gelecek.