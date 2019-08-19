Sumudica'dan hakem isyanı! Kariyerimde böyle bir şey görmedim - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Sumudica'dan hakem isyanı! Kariyerimde böyle bir şey görmedim

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe'ye 5-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam takımının kötü oynadığını kabul ederken aleyhine verilen penaltı için hakeme isyanda bulundu.
19 Ağustos 2019 Pazartesi 22:32 Güncelleme: 19.08.2019 22:32
Sumudica'dan hakem isyanı! Kariyerimde böyle bir şey görmedim

Yayıncı kuruluşa flaş röportajda konuşan Sumudica, "Çok kötü bir oyun oynadık. Fenerbahçe bizden daha tempolu oynadı.

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Sumudica'dan hakem isyanı! Kariyerimde böyle bir şey görmedim

1 hafta geçirdim tüm takımla. Son 10 günde 4-5 oyuncu katıldı aramıza. Bu süreçte takımın birbirini tanıması için kesinlikle yeni bir takım.

Sumudica'dan hakem isyanı! Kariyerimde böyle bir şey görmedim

1 tane hazırlık maçı yapamadık. Daha fazla çalışmamız lazım. Benim de elimde sihirli bir değnek yok, değdirip hemen adaptasyon sürecini atlatsınlar.

Sumudica'dan hakem isyanı! Kariyerimde böyle bir şey görmedim

Farklı bir ülke, farklı bir dildeler. Bu yüzden 5 defansla oynadım." dedi.

Sumudica'dan hakem isyanı! Kariyerimde böyle bir şey görmedim

Romen teknik adam, "Bu maç ile ilgili daha fazla konuşmaya gerek yok. 1 haftamız var. Bu bize iyi gelecek.

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