Fenerbahçede Slimani gerçeği!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla imza attı, geride kalan 13 hafta sonunda ise tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Ligde çektiği 25 şutta yalnızca 1 kez fileleri havalandıran Cezayirli, en kötü golcüler listesinde ilk sırayı aldı. İşte taraftarın tepkisini çeken Slimani gerçeği...
26 Kasım 2018 Pazartesi, 23:14:58
Güncelleme: 07:53:02
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Sezon başından Leicester City'den büyük umutlarla kiralanan Islam Slimani, hayal kırıklığı yaşatmaya devam ediyor.
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Son olarak Trabzonspor karşısında yaptığı top kayıpları ve vasat futboluyla ağır eleştiriler alan Cezayirli futbolcu, geride kalan 13 hafta sonunda Süper Lig'in en kötü forveti oldu.
Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 25 şut çeken 30 yaşındaki futbolcu, yalnızca bir kez gol sevinci yaşadı.
Bir kez rakip fileleri havalandıran oyuncular üzerinden yapılan istatistikte yüzde 4'lük gol yüzdesine sahip olan Islam Slimani, 'en kötüler' listesinde ilk sırayı aldı.
Trabzonspor mücadelesinde rakip savunma karşısında etkisiz kalan ve tek şut çekebilen tecrübeli futbolcu, yalnızca Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin en çok kazanan futbolcularından biri...