Bu sezon Euroleague'de normal sezonu lider bitirerek bir ilke imza atan Fenerbahçe Beko, Final Four'u Anadolu Efes ve Real Madrid'e yenilerek dördüncü bitirmişti. Sakatlıklardan yüzü gülmeyen Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde de kupayı Anadolu Efes'e kaptırmıştı. Obradovic'in raporu doğrultusunda takıma takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, dünya yıldızı isimleri gündeme aldı.
24 Haziran 2019 Pazartesi 15:53
Güncelleme: 24.06.2019 15:57
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THY Euroleague'de bu yaz için konuşulan tüm sıcak transfer iddiaları ve gelişmeler burada...
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MILOS TEODOSIC
NBA'den dönen Sırp yıldız için birçok kulübün adı geçiyor. En kuvvetli adaylar olarak Olympiakos ve CSKA Moskova'nın adı anılıyor.
GIGI DATOME
Fenerbahçe ile kontratı olan İtalyan yıldız için Ettore Messina'yı basketbolun başına getiren Olimpia Milano'nun adı geçiyor.
FACUNDO CAMPAZZO
Real Madrid ile iyi bir sezon geçiren ve ACB Ligi En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Campazzo için NBA'den iki teklif olduğu iddia edildi.
NANDO DE COLO
32 yaşındaki Fransız yıldızın NBA'e geri dönmek istediği yazıldı. Fenerbahçe, Real Madrid ve tanteo (İspanya içi hakkı) hakkı elinde olan Valencia'nın da De Colo için aday oldukları belirtildi.