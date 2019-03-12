Fenerbahçe'de Berke Özer krizi!

Başakşehir maçında gösterdiği kötü performansla taraftarların bir hayli öfkesini toplayan ve 'kaleyi bırak git' eleştirileriyle karşı karşıya kalan Volkan Demirel, Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen kalesinde hatalı goller yiyen Harun Tekin Fenerbahçe'nin '1' numaralı sorunu oldu.