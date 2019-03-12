Fenerbahçe'de Berke Özer krizi! - Fotomaç
12 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Berke Özer krizi!

Fenerbahçe'de affedildikten sonra kaleyi yeniden devralan Volkan Demirel'in üst üste yaptığı hatalarının faturası Ersun Yanal'a kesildi. Kaleci sorununu bir türlü çözemeyen sarı lacivertli camiada son olarak Berke Özer krizinin yaşandığı öğrenildi. İşte yaşananlar...

12 Mart 2019 Salı 11:15 Güncelleme: 12.03.2019 11:34
Fenerbahçe'de Berke Özer krizi!

Başakşehir maçında gösterdiği kötü performansla taraftarların bir hayli öfkesini toplayan ve 'kaleyi bırak git' eleştirileriyle karşı karşıya kalan Volkan Demirel, Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen kalesinde hatalı goller yiyen Harun Tekin Fenerbahçe'nin '1' numaralı sorunu oldu.

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Fenerbahçe'de Berke Özer krizi!

Ersun Yanal'a yöneltilen Berke Özer serzenişleri artık daha fazla yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

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Fenerbahçe'de Berke Özer krizi!

'HATA YAPACAKSA BERKE YAPSIN'
Kaledeki sorunları bir türlü çözemeyen ve düzenli olarak forma giyen Harun Tekin'i kesip Volkan Demirel'e forma veren Yanal, yaptığı tercihlerle topun ağzına geldi.

Fenerbahçe'de Berke Özer krizi!

Deneyimli teknik adamın artık Berke Özer'e şans vermesi gerektiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Berke Özer krizi!

'Hata yapacaksa Berke yapsın, diğerleri zaten yapıyor bu saatten sonra Berkey'i kazanmamız lazım' görüşleri ön plana çıkıyor.

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