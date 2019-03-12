Fenerbahçe'de Berke Özer krizi!
Fenerbahçe'de affedildikten sonra kaleyi yeniden devralan Volkan Demirel'in üst üste yaptığı hatalarının faturası Ersun Yanal'a kesildi. Kaleci sorununu bir türlü çözemeyen sarı lacivertli camiada son olarak Berke Özer krizinin yaşandığı öğrenildi. İşte yaşananlar...
Başakşehir maçında gösterdiği kötü performansla taraftarların bir hayli öfkesini toplayan ve 'kaleyi bırak git' eleştirileriyle karşı karşıya kalan Volkan Demirel, Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen kalesinde hatalı goller yiyen Harun Tekin Fenerbahçe'nin '1' numaralı sorunu oldu.
Ersun Yanal'a yöneltilen Berke Özer serzenişleri artık daha fazla yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
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