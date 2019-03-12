Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! 'Elbet bir gün...' - Fotomaç
12 Mart 2019, Salı
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Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! "Elbet bir gün..."

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin durumu hakkındaki sorulara yanıtsız kalmadı. Yıldırım, seçimin ardından ilk kez sarı-lacivertli takım hakkında konuştu.
12 Mart 2019 Salı 11:10 Güncelleme: 12.03.2019 11:10
Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Elbet bir gün...

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu.

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Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Elbet bir gün...

3 Haziran 2018 tarihinde Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık görevini Ali Koç'a devretmişti.

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Elbet bir gün...

Yıldırım, Ülker Stadı'nda yapılan tarihi kongrede 4 bin 644 oyda kalmıştı.

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Elbet bir gün...

Koç, Yıldırım'a 11 bin 448 oy fark atarak Fenerbahçe'nin 37. başkanı seçilmişti.

Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Elbet bir gün...

Seçimlere 'yeniden' sloganıyla hazırlanan ve başkan seçildikten sonra taraftara 'başınızı öne eğmeyeceğim' diyen Koç, camiada söylediklerinin tam tersi bir görüntü çizdi.

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