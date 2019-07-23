Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a dev miras!
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde transfer edilen futbolcuların satışından büyük bir gelir elde etti. Yıldırım döneminde transfer edilen, Giuliano, Josef de Souza ve Eljif Elmas transferlerinden kasaya 40 milyon Euro girdi...
EN YÜKSEK GELİR ELJIF ELMAS'TAN
Akşam'ın aktardığı bilgiye göre; Sarı-Lacivertliler, Başkanı Ali Koçdöneminde en yüksek bonservis bedelini Makedon futbolcu Ejif Elmas'ın satışından aldı. 19 yaşındaki genç oyuncu, bonuslarla birlikte 17.5 milyon euro karşılığında İtalya'nın Napoli ekibine gönderildi. Eljif, 180 bin euro karşılığında F. Bahçe'ye kazandırılmıştı.
ELJIF'TEN SONRA JOSEF GELİYOR
Bu dönemde Eljif Elmas'tan sonra en yüksek gelir, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın transferinden kazanıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı oyuncu için Sarı-Lacivertli kulübe bonservis bedeli olarak 12 milyon euro verdi. Giuliano, Başkan Koç'un Aziz Yıldırım tarafından kadroya katılan oyuncuların arasında en yüksek bonservis bedeliyle sattığı üçüncü futbolcu oldu. Suudi Arabistan'ın Al Nasr ekibi, Giuliano transferi için Fenerbahçe'ye 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Fernandao ve Salih Uçan'ın satışında da toplam 3 milyon 550 bin euro gelir elde edildi.