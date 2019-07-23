Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a dev miras! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a dev miras!

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a dev miras!

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım döneminde transfer edilen futbolcuların satışından büyük bir gelir elde etti. Yıldırım döneminde transfer edilen, Giuliano, Josef de Souza ve Eljif Elmas transferlerinden kasaya 40 milyon Euro girdi...

23 Temmuz 2019 Salı 15:10 Güncelleme: 23.07.2019 15:10
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a dev miras!

13 ay önce Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde kadroya dahil edilen oyuncuların satışından büyük bir gelir elde etmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a dev miras!

Aziz Yıldırım'ın kadroya kattığıJosef de Souza,Giuliano, Fernandao, Salih Uçan ve Eljif'in satışından toplam 43 milyon 550 bin euro (277 milyon TL) gelir sağladı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a dev miras!

EN YÜKSEK GELİR ELJIF ELMAS'TAN
Akşam'ın aktardığı bilgiye göre; Sarı-Lacivertliler, Başkanı Ali Koçdöneminde en yüksek bonservis bedelini Makedon futbolcu Ejif Elmas'ın satışından aldı. 19 yaşındaki genç oyuncu, bonuslarla birlikte 17.5 milyon euro karşılığında İtalya'nın Napoli ekibine gönderildi. Eljif, 180 bin euro karşılığında F. Bahçe'ye kazandırılmıştı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a dev miras!

ELJIF'TEN SONRA JOSEF GELİYOR
Bu dönemde Eljif Elmas'tan sonra en yüksek gelir, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın transferinden kazanıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı oyuncu için Sarı-Lacivertli kulübe bonservis bedeli olarak 12 milyon euro verdi. Giuliano, Başkan Koç'un Aziz Yıldırım tarafından kadroya katılan oyuncuların arasında en yüksek bonservis bedeliyle sattığı üçüncü futbolcu oldu. Suudi Arabistan'ın Al Nasr ekibi, Giuliano transferi için Fenerbahçe'ye 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Fernandao ve Salih Uçan'ın satışında da toplam 3 milyon 550 bin euro gelir elde edildi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a dev miras!

EN YÜKSEK RAKAM JAILSON İÇİN VERİLDİ
Başkan Ali Koç döneminde ise tam 23 futbolcu kadroya katıldı. Ali Koç, bu transferlere toplam 29 milyon 590 bin (188 milyon 784 bin TL) euro bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe en yüksek bonservis bedelini Jailson için Gremio'ya 4 milyon euro ödeyerek yaptı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN