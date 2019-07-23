Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a dev miras!

ELJIF'TEN SONRA JOSEF GELİYOR

Bu dönemde Eljif Elmas'tan sonra en yüksek gelir, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın transferinden kazanıldı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı oyuncu için Sarı-Lacivertli kulübe bonservis bedeli olarak 12 milyon euro verdi. Giuliano, Başkan Koç'un Aziz Yıldırım tarafından kadroya katılan oyuncuların arasında en yüksek bonservis bedeliyle sattığı üçüncü futbolcu oldu. Suudi Arabistan'ın Al Nasr ekibi, Giuliano transferi için Fenerbahçe'ye 10 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Fernandao ve Salih Uçan'ın satışında da toplam 3 milyon 550 bin euro gelir elde edildi.