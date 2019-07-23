Fenerbahçe - Wolfsburg maçında yeni transferler nasıl oynadı? İşte isim isim analiz... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Galeri Fenerbahçe - Wolfsburg maçında yeni transferler nasıl oynadı? İşte isim isim analiz...

Fenerbahçe - Wolfsburg maçında yeni transferler nasıl oynadı? İşte isim isim analiz...

Yeni sezon hazırlıklarını yeni transferleriyle, yenilenen yüzüyle hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile yaptı. Mücadele 1-1 berabere tamamlanırken, en çok merak edilen konulardan biri de yeni transferlerin nasıl bir performans sergilediğiydi... Yeni Fenerbahçe'de kimin nasıl oynadığı ve yeni transferleri mercek altına aldığımız sarı lacivertlerin oyuncu analizi haberimizde...

23 Temmuz 2019 Salı 13:20 Güncelleme: 23.07.2019 13:23
Fenerbahçe - Wolfsburg maçında yeni transferler nasıl oynadı? İşte isim isim analiz...

Fenerbahçe, Wolfsburg ile oynadığı ve 1-1 tamamladığı maçta yeni transferleriyle sahada yer aldı. Peki, sarı lacivertli takımın yeni transferleri Fenerbahçe - Wolfsburg maçında nasıl bir performans sergiledi? İşte maça dair küçük bir özet ve isim isim oyuncu analizimiz...

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Fenerbahçe - Wolfsburg maçında yeni transferler nasıl oynadı? İşte isim isim analiz...

Sarı-lacivertli takım karşılaşmaya Harun, Serdar, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Ozan, Rodrigues, Kruse, Moses ve Vedat Muriç 11'iyle başladı.

Fenerbahçe - Wolfsburg maçında yeni transferler nasıl oynadı? İşte isim isim analiz...

Maça etkili başlayan Kanarya, yeni golcüsü Muriç ile 25. dakikada öne geçti. Kosovalı forvet 39'da ise direğe takıldı.

Fenerbahçe - Wolfsburg maçında yeni transferler nasıl oynadı? İşte isim isim analiz...

Wolfsburg, 63'te Wout Weghorst ile beraberliği yakaladı.

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Fenerbahçe - Wolfsburg maçında yeni transferler nasıl oynadı? İşte isim isim analiz...

69'da Muriç'in çaprazdan vuruşu yine direkte patladı. Etkili bir oyun ortaya koyan tecrübeli forvet, 2. maçında 3. kez ağları sarsmış oldu.

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