Fenerbahçe'de 4 yıldız derbiyi kaçırabilir!

Süper Lig'in 16. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Son yıllarda heyecan dozu oldukça yüksek maçlara sahne olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde, iki takımın da kilit isimlerinin bu karşılaşmada forma giyememe ihtimalleri mevcut. İşte o isimler ve derbi öncesi yaşanan gelişmeler...

9 Aralık 2019 Pazartesi 15:16 Güncelleme: 09.12.2019 15:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





