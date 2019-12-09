Fenerbahçe'de 4 yıldız derbiyi kaçırabilir!

Süper Lig'in 16. haftası dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Son yıllarda heyecan dozu oldukça yüksek maçlara sahne olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde, iki takımın da kilit isimlerinin bu karşılaşmada forma giyememe ihtimalleri mevcut. İşte o isimler ve derbi öncesi yaşanan gelişmeler...
9 Aralık 2019 Pazartesi 15:16
Güncelleme: 09.12.2019 15:42
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Süper Lig'in 16. haftası dev bir derbiye sahne olacak...
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Son yıllarda aralarındaki maçlar büyük bir çekişmeye sahne olan Fenerbahçe ve Beşiktaş bir kez daha kozlarını paylaşacak.
Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma hala hafızlarda yer alıyor.
Beşiktaş'ın devreyi 3-0 önde tamamladığı karşılaşma, Fenerbahçe'nin tarihi geri dönüşü ile 3-3 sona ermişti.
FENERBAHÇE KADIKÖY'DE YENİLMİYOR
Ligin 16. haftasında Fenerbahçe, ligin Sivasspor ile birlikte en formda takımı olan Beşiktaş'ı konuk edecek.