Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ersun Yanal'dan flaş karar - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ersun Yanal'dan flaş karar

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ersun Yanal'dan flaş karar

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, Vedat Muriç, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve yalnızca 45 dakika sahada kalan Serdar Aziz'in performansları beğeni topladı. Ersun Yanal, bu karşılaşma ile birlikte kadro planlamasında değişikliğe gitme kararı aldı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler ve şu ana dek futbolcuların gösterdiği detaylı performanslar...

(fotomac.com.tr / Özel Haber)

9 Aralık 2019 Pazartesi 11:53 Güncelleme: 09.12.2019 11:55
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ersun Yanal'dan flaş karar

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliğini konuk etti.

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Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ersun Yanal'dan flaş karar

Üst üste iki Yeni Malatyaspor ve Göztepe deplasmanlarına çıkan Fenerbahçe, İstanbul'a 2 puanla dönebilmişti.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ersun Yanal'dan flaş karar

Sarı-lacivertliler Kadıköy'de konuk ettiği Gençlerbirliği'ni ise 5 golle geçerek kötü gidişe dur dedi.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ersun Yanal'dan flaş karar

KADIKÖY'DE PARLIYOR!

Fenerbahçe bu skorla birlikte bu sezon 3. kez 5 gollü galibiyet almış oldu.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ersun Yanal'dan flaş karar

Sarı-lacivertliler daha önce ligin ilk haftasında Gaziantep FK'yı (o dönemki adı Gazişehir) ve Konyaspor'u 5 golle geçmişti.

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