Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ersun Yanal'dan flaş karar

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılırken, Vedat Muriç, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve yalnızca 45 dakika sahada kalan Serdar Aziz'in performansları beğeni topladı. Ersun Yanal, bu karşılaşma ile birlikte kadro planlamasında değişikliğe gitme kararı aldı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler ve şu ana dek futbolcuların gösterdiği detaylı performanslar...

(fotomac.com.tr / Özel Haber)