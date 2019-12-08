Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'ten Beşiktaş sözleri!

Vedat, öncelikle sakatlığını sorarak başlayalım. Gençlerbirliği maçında oyundan çıkmak zorunda kaldın. Nedir son durumun?

Neredeyse 25 gündür takımla beraber antrenman yapmıyordum. Bileğim sarılı çıkıyorum maçlara da. Sağlık ekibimizle arka adele, ön adele ve alt adelenin ağrıyabileceğini konuşmuştuk. Antrenman eksikliğimin ve bileğimdeki hafif ağrının bir sıkıntısını yaşadım maç içinde de, skoru da elimize aldığımı için çok fazla riske etmek istemedim açıkçası. Sivasspor maçına önümüzde bir hafta var. Tahminimce 2-3 gün içerisinde tamamen hazır hale gelirim.

Fenerbahçe formasıyla gol sayın iyi gidiyor. Sen kendi performansını nasıl yorumlarsın?

Fenerbahçe'ye gelirken verdiğim tüm röportajlarda, 'şu kadar gol atmak istiyorum' şeklinde bir açıklamam olmadı. O yönde bir hedef belirlemedim. Çünkü eğer hedeflediğim sayıya ulaşırsam, kendimi rahat konuma alacaktım. O yüzden hiçbir zaman kendime hedef koymuyorum. Elimden geldiği kadar gol atmaya çalışıyorum. Gol olur asist olur, takımıma ne kadar katkı yapabilirsem o kadar iyi benim için.

Gençlerbirliği maçında iyi oyununu 2 golle süsledin. Kadıköy'de taraftarlarının önünde gol atmak nasıl bir duygu?

Kadıköy'de gol atmak, taraftarların senin attığın golle ayağa kalkması inanılmaz bir duygu. Başka bir statta bu atmosferi bu duyguyu yaşayacağımı sanmıyorum.

Bileğinden sakatlığın var ancak yine de her topa ayağını sokuyorsun ve mücadeleden kaçmıyorsun. Bu yönünü nasıl açıklarsın?

Açıkçası çok fazla ağrım olmasına rağmen, sağlık ekibimizle de konuştuğumuzda 'kendini koru, kolla' şeklinde uyarılar alıyorum ama sahaya çıkarken o maç adrenalini, maç arzusu ve isteğiyle aklıma bileğimin ağrısı gelmiyor. Tabiri caizse Allah'a emanet gidiyoruz.

Bu sakatlık Kosova Milli Takımı'nda oynamanı da etkiledi. İngiltere ve Çekya maçları gibi iki kritik karşılaşmada forma giyemedin. Bunun için ne düşünüyorsun?

Çok üzgünüm. İngiltere ve Çekya maçları benim sakatlığımdan 10 gün sonra olsaydı, büyük konuşmamak gerek ancak kendimi oynamak için zorlardım. Denerdim en azından ama hemen sıcağı sıcağına olduğu için riski çok büyüktü. Hatırlıyorsan Yeni Malatyaspor maçında da risk var diye kadroya girmedim. O yüzden dediğim gibi o maçlar için çok üzgünüm. Sonuçta milli maçlar da farklı bir atmosfer farklı bir duygu içerisinde oynanıyor. Ülkeniz için oynuyorsunuz sonuçta. Bir şansımız daha var. İnşallah mart ayında önümüzdeki iki maçı kazanarak EURO 2020'ye katılırız.

Son olarak şunu sormak istiyorum. Gençlerbirliği maçında gördüğün sarı kartla birlikte ceza sınırdasın. Önümüzdeki hafta Sivasspor maçında sarı kart görmen halinde, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşeceksin. Bu senin için Sivasspor maçında olumsuz bir durum oluşturur mu?

Açıkçası sakatlık konusunda söylediğim gibi, maç esnasında ne kartlar ne sakatlık aklıma gelmiyor. Ama Beşiktaş maçını düşünerek sahaya çıkacağım. Dikkat edeceğim.