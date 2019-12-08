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08 Aralık 2019, Pazar
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'de Luiz Gustavo mesafe tanımıyor

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo mesafe tanımıyor

Ligde geride kalan 14 haftada en yüksek gol beklentisi yakalayan takım (35.3) olan , gol bulurken mesafe ayrımı yapmıyor. 'ne atılan 5 golün 2'si (Gustavo / Ferdi) ceza sahası dışından geldi.

Ligde geride kalan 14 haftada en yüksek gol beklentisi yakalayan takım (35.3) olan , gol bulurken mesafe ayrımı yapmıyor. 'ne atılan 5 golün 2'si (Gustavo / Ferdi) ceza sahası dışından geldi. Bu sezon ceza sahası dışından 6 kez fileleri havalandıran Kanarya, geçen sezonu şimdiden yakaladı.

  1. 8.12.2019
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