Fenerbahçe'de Luiz Gustavo mesafe tanımıyor

Ligde geride kalan 14 haftada en yüksek gol beklentisi yakalayan takım (35.3) olan Fenerbahçe, gol bulurken mesafe ayrımı yapmıyor. Gençlerbirliği'ne atılan 5 golün 2'si (Gustavo / Ferdi) ceza sahası dışından geldi. Bu sezon ceza sahası dışından 6 kez fileleri havalandıran Kanarya, geçen sezonu şimdiden yakaladı.