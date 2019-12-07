Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında dikkat çeken detaylar!

Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Vedat Muriqi'nin 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmada sarı lacivertliler sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 25'e yükseltirken Gençlerbirliği 14 puanda kaldı. Mücadeleden çok ilginç notlar çıkarken sarı lacivertlilerde dikkat çeken detaylar da gündeme oturdu? Peki, Gençlerbirliği karşısında Fenerbahçe'de öne çıkan o istatistikler ve isimler kimler oldu?