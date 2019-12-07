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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında dikkat çeken detaylar!
Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve Vedat Muriqi'nin 2 golle yıldızlaştığı karşılaşmada sarı lacivertliler sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı ve 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 25'e yükseltirken Gençlerbirliği 14 puanda kaldı. Mücadeleden çok ilginç notlar çıkarken sarı lacivertlilerde dikkat çeken detaylar da gündeme oturdu? Peki, Gençlerbirliği karşısında Fenerbahçe'de öne çıkan o istatistikler ve isimler kimler oldu?
7 Aralık 2019 Cumartesi 10:35
Güncelleme: 07.12.2019 10:43
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi. Mücadelede de çok ilginç detaylar oluştu... İşte o ayrıntılar...
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Fenerbahçe, 2018/19 Süper Lig sezonunun tamamında ceza sahası dışından attığı gol sayısını bu sezonun henüz 14'üncü haftasında yakaladı.
Bu sezon Süper Lig'de en yüksek gol beklentisi (xG) yakalayan takımlar:
Fenerbahçe - 35.3 Trabzonspor - 24.85 Sivasspor - 23.48
xG (Gol Beklentisi) nedir?
Herhangi bir maçta çekilen şutların gol olma ihtimali hesaplanıyor.
Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de Vedat Muriqi'in gol attığı yedi maçı da kazandı, gol atamadığı yedi karşılaşmada ise galip gelemedi.
Bu sezon üçüncü kez bir Süper Lig maçında beş gol atan Fenerbahçe, geçen sezon hiçbir karşılaşmada rakip filelere üçten fazla gol gönderememişti.