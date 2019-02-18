Fenerbahçe Zenit maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman; pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.