Fenerbahçe Zenit maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş mücadelesinde Rus temsilcisi Zenit ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
18 Şubat 2019 Pazartesi 14:35
Güncelleme: 18.02.2019 14:35
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Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman; pas çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.
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Fenerbahçe, Zenit maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.