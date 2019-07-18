GALERİ
Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sportif direktör Damien Comolli, transfer görüşmelerini sürüyor. Dünya yıldızını kadroya katmak için girişimlerini sürdüren Comolli, ünlü forvetin maliyetini duyunca anında masadan kalktı. İşte ayrıntılar...
18 Temmuz 2019 Perşembe 11:59 Güncelleme: 18.07.2019 12:02
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıldız futbolcunun yıllık 10 ila 13 milyon Euro ücret talep etmesinin ardından transfer görüşmelerine son verildi. İşte detaylar...
ALİ KOÇ TRANSFERİ BİTİRDİ! HABER İÇİN TIKLAYIN...
DİĞER GALERİLER