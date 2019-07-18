Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sportif direktör Damien Comolli, transfer görüşmelerini sürüyor. Dünya yıldızını kadroya katmak için girişimlerini sürdüren Comolli, ünlü forvetin maliyetini duyunca anında masadan kalktı. İşte ayrıntılar...
18 Temmuz 2019 Perşembe 11:59 Güncelleme: 18.07.2019 12:02
Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Sportif Direktör Damien Comolli dünyaca ünlü forveti kadroya katmak için temaslarını artırmıştı.

Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Yıldız futbolcunun yıllık 10 ila 13 milyon Euro ücret talep etmesinin ardından transfer görüşmelerine son verildi. İşte detaylar...

ALİ KOÇ TRANSFERİ BİTİRDİ! HABER İÇİN TIKLAYIN...

Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Diego Costa için nabız yoklayan Fenerbahçe'de Damien Comolli, ünlü forvetin maliyetini duyunca anında transferden vazgeçti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN