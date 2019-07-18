Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sportif direktör Damien Comolli, transfer görüşmelerini sürüyor. Dünya yıldızını kadroya katmak için girişimlerini sürdüren Comolli, ünlü forvetin maliyetini duyunca anında masadan kalktı. İşte ayrıntılar...

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:59 Güncelleme: 18.07.2019 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





