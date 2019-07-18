Fenerbahçe transferi yüzde 99 bitirdi!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmek bilmiyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertliler yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. Transferi Ali Koç'un telefonu bitirdi. Başkan, futbolcuyu arayarak, "Bize gelmen durumunda ilk 11'de forman hazır" sözleriyle ikna etti. İşte gelişmeler...

18 Temmuz 2019 Perşembe 08:23 Güncelleme: 18.07.2019 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





