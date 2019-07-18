Fenerbahçe transferi yüzde 99 bitirdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe transferi yüzde 99 bitirdi!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmek bilmiyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı-lacivertliler yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı. Transferi Ali Koç'un telefonu bitirdi. Başkan, futbolcuyu arayarak, "Bize gelmen durumunda ilk 11'de forman hazır" sözleriyle ikna etti. İşte gelişmeler...
18 Temmuz 2019 Perşembe 08:23 Güncelleme: 18.07.2019 09:46
Fenerbahçe transferi yüzde 99 bitirdi!

Spor Toto Süper Lig'in transferde en hareketli takımı olan Fenerbahçe duracak gibi değil.

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Fenerbahçe transferi yüzde 99 bitirdi!

Yeni sezon öncesi birçok yıldız ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde yine hareketlilik var.

Fenerbahçe transferi yüzde 99 bitirdi!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Kanarya, transferde mutlu sona çok yakın.

Fenerbahçe transferi yüzde 99 bitirdi!

Uzun süredir Galatasaray'ın da peşinde olduğu yıldız futbolcuyu Ali Koç arayarak ikna etti. İşte son gelişmeler...

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Fenerbahçe transferi yüzde 99 bitirdi!

Fenerbahçe, Kayserispor'da gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Deniz Türüç'ü kadrosuna katmak üzere.

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