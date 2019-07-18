Fenerbahçe Eljif Elmas parasıyla 3 transfer yapacak!
Fenerbahçe transferde yeniden gaza basıyor. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertlilerde Eljif Elmas'ın transferi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Fenerbahçe Makedon futbolcudan gelecek para ile 3 transfer birden yapacak. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
18 Temmuz 2019 Perşembe 07:06
Güncelleme: 18.07.2019 07:06
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Sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği hız kazanıyor.
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Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetim, listesindeki yıldızları bitirmek için harekete geçiyor.
Şimdiye kadar bonservis olarak 7 oyuncuya 5.7 milyon euro ödeyerek başarılı bir transfer operasyonunu geride bırakan Fenerbahçeli kurmaylar ikinci bir operasyona başlıyor.
Fenerbahçe'desol bek, ön libero ve stoper transferlerinin bonservis ödenmesi gündemde olduğu için bekletildiği bildirildi.
Yönetim, Eljif Elmas'ın Napoli'ye satışının tamamlanmasının ardından düğmeye basacak.