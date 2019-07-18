İşte yeni sezonun kaçırılmaması gereken 10 maçı!

ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ: 6. HAFTA

Süper Lig'e yeni yükselen Gençlerbirliği'nin Ankaragücü ile karşı karşıya geleceği karşılaşma, Ankara derbisinin lige geri dönmesinin de etkisiyle dikkate değer bir maç olacak. Uzun yıllar Süper Lig'de oynadıktan sonra 1. Lig'e düşen Gençlerbirliği'nin nasıl geri döneceği de en çok merak edilen konuların başında gelirken, Ankara seyircisinin de coşkusuyla karşılaşmanın oldukça eğlenceli bir atmosferde yapılması bekleniyor.