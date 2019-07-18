İşte yeni sezonun kaçırılmaması gereken 10 maçı!

Spor Toto Süper Lig'de fikstür çekildi. Birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak 2019-20 sezonunda 6. hafta dikkat çekiyor. Yeni sezonda kaçırılmaması gereken 'hikayesi' olan 10 karşılaşmayı sizler için derledik...
18 Temmuz 2019 Perşembe 10:15
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Spor Toto Süper Lig'de derbiler dışında da takvimde mutlaka işaretlememiz gereken 10 maçı belirledik. İşte o 10 maç ve o maçları özel kılan sebepleri...
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BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE: 2. HAFTA
Fenerbahçe'nin yeni sezondaki kaptanı Emre Belözoğlu, kaptanlık yaptığı eski takımı Başakşehir'in karşısına çıkacak. İki takımın mücadelesi bu açıdan özel olacak.
MALATYASPOR - ALANYASPOR: 3. HAFTA
Yeni Malatyaspor değişikliğe giderek sezon sonunda teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirdi, Alanyaspor'un başına ise Erol Bulut geçti. İki takımın eski teknik direktörlerinin karşı karşıya geleceği mücadelenin zevkli olması bekleniyor.
ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ: 6. HAFTA
Süper Lig'e yeni yükselen Gençlerbirliği'nin Ankaragücü ile karşı karşıya geleceği karşılaşma, Ankara derbisinin lige geri dönmesinin de etkisiyle dikkate değer bir maç olacak. Uzun yıllar Süper Lig'de oynadıktan sonra 1. Lig'e düşen Gençlerbirliği'nin nasıl geri döneceği de en çok merak edilen konuların başında gelirken, Ankara seyircisinin de coşkusuyla karşılaşmanın oldukça eğlenceli bir atmosferde yapılması bekleniyor.
RİZESPOR - TRABZONSPOR: 7. HAFTA
Karadeniz derbisi. Son yıllarda Rize'de oynanan tüm karşılaşmalar sıcak bir atmosfere de sahne oluyor. Güzel futbol, hareketli bir oyun ve ateşli taraftarların olacağı kesin olan mücadeleyi kaçırmamak gerekiyor.