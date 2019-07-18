Galatasaray'ın yeni transferi Seri'ye mesaj: Bize gol atma! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın yeni transferi Seri'ye mesaj: Bize gol atma!

Yeni sezonda ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray kadrosunu Fulham'dan Jean Michael Seri ile güçlendirdi. 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuya ilk tebrik mesajı ise sürpriz bir isimden geldi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:51 Güncelleme: 18.07.2019 09:51
Galatasaray'ın yeni transferi Seri'ye mesaj: Bize gol atma!

Transferin hareketli takımı Galatasaray, önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

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Galatasaray'ın yeni transferi Seri'ye mesaj: Bize gol atma!

Yeni sezonda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan sarı-kırmızılı takım, son olarak Fulham forması giyen Jean Michael Seri'yi renklerine bağlamıştı.

Galatasaray'ın yeni transferi Seri'ye mesaj: Bize gol atma!

Geçtiğimiz sezon Barcelona'nın da ciddi şekilde ilgilendiği Fildişi Sahilli futbolcuya, Trabzonspor'un eski yıldızı Didier Zokora'dan bir mesaj geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Seri'ye mesaj: Bize gol atma!

Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşını tebrik eden Zokora, "Türkiye'de ve Galatasaray'da başarılar. Doğru bir seçim yaptın. Orada uzun süre yaşadım ve güzel günler geçirdim. Türkiye inanılmaz bir ülke. Keyfini çıkar. Ve asla Trabzonspor'a gol atma" diyerek esprili bir yorumda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Seri'ye mesaj: Bize gol atma!

Galatasaray, KAP'a yaptığı bildirimde oyuncunun kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

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