HaberlerGaleriGalatasaray'ın yeni transferi Seri'ye mesaj: Bize gol atma!
Galatasaray'ın yeni transferi Seri'ye mesaj: Bize gol atma!
Yeni sezonda ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray kadrosunu Fulham'dan Jean Michael Seri ile güçlendirdi. 27 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcuya ilk tebrik mesajı ise sürpriz bir isimden geldi.
18 Temmuz 2019 Perşembe 09:51
Güncelleme: 18.07.2019 09:51
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Transferin hareketli takımı Galatasaray, önemli isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezonda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan sarı-kırmızılı takım, son olarak Fulham forması giyen Jean Michael Seri'yi renklerine bağlamıştı.
Geçtiğimiz sezon Barcelona'nın da ciddi şekilde ilgilendiği Fildişi Sahilli futbolcuya, Trabzonspor'un eski yıldızı Didier Zokora'dan bir mesaj geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşını tebrik eden Zokora, "Türkiye'de ve Galatasaray'da başarılar. Doğru bir seçim yaptın. Orada uzun süre yaşadım ve güzel günler geçirdim. Türkiye inanılmaz bir ülke. Keyfini çıkar. Ve asla Trabzonspor'a gol atma" diyerek esprili bir yorumda bulundu.
Galatasaray, KAP'a yaptığı bildirimde oyuncunun kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu.