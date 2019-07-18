Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşını tebrik eden Zokora, "Türkiye'de ve Galatasaray'da başarılar. Doğru bir seçim yaptın. Orada uzun süre yaşadım ve güzel günler geçirdim. Türkiye inanılmaz bir ülke. Keyfini çıkar. Ve asla Trabzonspor'a gol atma" diyerek esprili bir yorumda bulundu.