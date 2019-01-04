Fenerbahçe ve Beşiktaş Sadık Çiftpınar için Malatyaspora tekliflerini sundu - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçe ve Beşiktaş Sadık Çiftpınar için Malatyaspor'a tekliflerini sundu

Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin istediği Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar için iki kulübün önerileri netleşti.

4 Ocak 2019 Cuma, 11:16:59 Güncelleme: 11:28:10
Fenerbahçe ve Beşiktaş Sadık Çiftpınar için Malatyaspora tekliflerini sundu

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Sadık Çiftpınar'ı resmen istediklerini daha önceden açıklamıştı.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş Sadık Çiftpınar için Malatyaspora tekliflerini sundu

"Sadık için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifleri var. Hem kulübün hem de oyuncunun menfaatini düşünüyoruz. Her oyuncu, bu büyük takımlara transfer olmak ister."

Fenerbahçe ve Beşiktaş Sadık Çiftpınar için Malatyaspora tekliflerini sundu

"Bu teklifleri değerlendirmek zorundayız. Sadık, bizim için önemli bir futbolcu ama bu transfer olabilir."

Fenerbahçe ve Beşiktaş Sadık Çiftpınar için Malatyaspora tekliflerini sundu

İŞTE FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFLERİ

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin 1 milyon Euro nakit para teklif ettiği Sadık'a, Beşiktaş, Larin artı 500 bin Euro önerdi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Sadık Çiftpınar için Malatyaspora tekliflerini sundu

Beşiktaş'la sezona ilk 11'de başlamasına rağmen daha sonra gözden düşen Larin, Şenol Güneş tarafından Antalya kampına götürülse de satışı için girişimler sürüyor.

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