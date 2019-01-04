Fenerbahçe ve Beşiktaş Sadık Çiftpınar için Malatyaspora tekliflerini sundu - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe ve Beşiktaş Sadık Çiftpınar için Malatyaspor'a tekliflerini sundu
Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin istediği Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar için iki kulübün önerileri netleşti.
4 Ocak 2019 Cuma, 11:16:59
Güncelleme: 11:28:10
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Sadık Çiftpınar'ı resmen istediklerini daha önceden açıklamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Sadık için Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifleri var. Hem kulübün hem de oyuncunun menfaatini düşünüyoruz. Her oyuncu, bu büyük takımlara transfer olmak ister."
"Bu teklifleri değerlendirmek zorundayız. Sadık, bizim için önemli bir futbolcu ama bu transfer olabilir."
İŞTE FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFLERİ
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin 1 milyon Euro nakit para teklif ettiği Sadık'a, Beşiktaş, Larin artı 500 bin Euro önerdi.
Beşiktaş'la sezona ilk 11'de başlamasına rağmen daha sonra gözden düşen Larin, Şenol Güneş tarafından Antalya kampına götürülse de satışı için girişimler sürüyor.