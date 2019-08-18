Fenerbahçe yeni yıldızını kiralık olarak kadrosuna katıyor!

Süper Lig'de yeni sezon sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. En az üç takviye yapması daha beklenen ve adı Aleksandar Kolarov, Simon Kjaer, Marcos Rojo, Khoumar Babacar ve Yann Mvila gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemindeki 10. takviyesini de gerçekleştiriyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...

18 Ağustos 2019 Pazar 21:19 Güncelleme: 18.08.2019 21:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





