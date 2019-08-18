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Fenerbahçe yeni yıldızını kiralık olarak kadrosuna katıyor!
Süper Lig'de yeni sezon sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. En az üç takviye yapması daha beklenen ve adı Aleksandar Kolarov, Simon Kjaer, Marcos Rojo, Khoumar Babacar ve Yann Mvila gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemindeki 10. takviyesini de gerçekleştiriyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...
18 Ağustos 2019 Pazar 21:19
Güncelleme: 18.08.2019 21:19
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Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte
Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor.
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Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte
Zanka'nın açıklanmasının ardından transferde bir süre sessiz kalan sarı-lacivertlilerde tekrar hareketlilik başladı.
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte
Uzun süredir Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov'u takıma dahil etmeye çalışan sarı-lacivertlilerde tecrübeli futbolcu için Roma'ya yapılan teklifin reddedilmesi sonrası transfer askıya alındı.
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte
Kolarov'un yanı sıra orta saha ve forvet takviyesi de yapmak isteyen sarı-lacivertliler, 10. transferini de bitirmek üzere. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair son gelişmeler...
Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte
FREY'İN YERİNE BABACAR
Süper Lig'de alternatifli kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son hamle Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan Khouma Babacar oldu.