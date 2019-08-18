Fenerbahçe sezonu açıyor! İşte Ersun Yanal'ın Gazişehir 11'i

2019-2020 sezonuna 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon mücadele eden ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.