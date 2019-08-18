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Fenerbahçe sezonu açıyor! İşte Ersun Yanal'ın Gazişehir 11'i
Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonu sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açıyor. Sezona galibiyetle başlayarak moral depolamak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi.
18 Ağustos 2019 Pazar 19:38
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak istiyor.
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2019-2020 sezonuna 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon mücadele eden ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.
Gazişehir Gaziantep ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde galibiyet sayısı açısından önemli rakiplerinden Beşiktaş'ın 46-39, Galatasaray'ın 50-33, Trabzonspor'un da 37-23 önünde bulunuyor.
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.
Başkent ekibiyle 100 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 63 kez mağlup etmeyi başardı.