Fenerbahçe haberi: Nürnberg cephesinden flaş Frey açıklaması!
Fenerbahçe'de Michael Frey ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'in başlaması ile birlikte kadroya son şeklini vermeye çalışan sarı-lacivertliler mevcut oyuncular ile ilgili kararlar almaya başlamıştı. Buna göre İsviçreli santrfor Frey'i satış listesine koyan Fenerbahçe'nin Nürnberg ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Alman ekibinin sportif direktöründen transfer açıklaması geldi.
18 Ağustos 2019 Pazar 18:34
Güncelleme: 18.08.2019 19:02
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de Michael Frey transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertli takımda transfer çalışmaları son sürat devam ederken mevcut oyuncuların akıbeti merak ediliyordu.
Santrfor bölgesinde Soldado ve Slimani ile yollarını ayıran Fenerbahçeli kurmaylar Frey'i de satış listesine koymuştu.
O bölgeye Vedat Muriç ve Allahyar'ı transfer eden sarı-lacivertliler Frey'in takımdan gönderilmesi halinde bir santrfor takviyesi daha yapmayı planlıyor.
İsviçreli futbolcu için Nürnberg kulübünün devrede olduğu ve transferin bitmeye çok yakın olduğu bildirilmişti.