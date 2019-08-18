Fenerbahçe haberi: Nürnberg cephesinden flaş Frey açıklaması!

Fenerbahçe'de Michael Frey ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'in başlaması ile birlikte kadroya son şeklini vermeye çalışan sarı-lacivertliler mevcut oyuncular ile ilgili kararlar almaya başlamıştı. Buna göre İsviçreli santrfor Frey'i satış listesine koyan Fenerbahçe'nin Nürnberg ile anlaşma sağladığı öne sürülmüştü. Alman ekibinin sportif direktöründen transfer açıklaması geldi.