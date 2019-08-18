Dünya ünlü yıldızdan kulübüne transfer resti! Fenerbahçe... Son dakika haberleri

2019 - 2020 sezonunda taraftarına kötü günleri geride bıraktıracak başarılarla hediye vermek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına dört koldan hummalı bir şekilde devam ediyor... İddialı bir kadro kurmak için aralıksız transfer hamlelerini sürdüren Kanarya, önemli bir ismi gündemine almıştı. Sarı lacivertlilere bu transferden olumlu bir geri dönüş geldi. Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız, kulübüne transfer resti çekti ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söyledi. İşte o isim ve transferin nasıl gerçekleşeceğine dair ayrıntılar...