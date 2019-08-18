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Dünya ünlü yıldızdan kulübüne transfer resti! Fenerbahçe... Son dakika haberleri
2019 - 2020 sezonunda taraftarına kötü günleri geride bıraktıracak başarılarla hediye vermek isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına dört koldan hummalı bir şekilde devam ediyor... İddialı bir kadro kurmak için aralıksız transfer hamlelerini sürdüren Kanarya, önemli bir ismi gündemine almıştı. Sarı lacivertlilere bu transferden olumlu bir geri dönüş geldi. Dünyaca ünlü Arjantinli yıldız, kulübüne transfer resti çekti ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söyledi. İşte o isim ve transferin nasıl gerçekleşeceğine dair ayrıntılar...
18 Ağustos 2019 Pazar 14:51
Güncelleme: 18.08.2019 14:52
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Arjantinli yıldızdan Fenerbahçe taraftarını sevindiren hamle...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.
Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla hareket eden sarı-lacivertliler bu doğrultuda Max Kruse, Rondrigues ve Zanka gibi dikkat çeken isimleri kadrosuna katmıştı.
İngiliz basını Fenerbahçe'nin ilgilendiği yıldız futbolcuyu duyurdu ve çarpıcı bir iddia daha ortaya attı.
The Times'ta yer alan habere göre Manchester United'ın Arjantinli futbolcusu Marcos Rojo, kulüp yönetimine Fenerbahçe'ye gitmesine izin vermeleri yönünde baskı yapıyor.