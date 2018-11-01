Fenerbahçe Sampaoliye teklif götürdü

Süper Lig'de sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve son olarak Kadıköy'de Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve ekibi, Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmış ve yeni antrenör arayışlara başlamıştı.