Fenerbahçe Sampaoliye teklif götürdü - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe Sampaoli'ye teklif götürdü

    Phillip Cocu'yla yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'nin rota Arjantili hocaya döndü
    1 Kasım 2018 Perşembe, 23:56:10 Güncelleme: 23:57:11
    Fenerbahçe Sampaoliye teklif götürdü

    Süper Lig'de sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve son olarak Kadıköy'de Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve ekibi, Teknik Direktör Phillip Cocu ile yollarını ayırmış ve yeni antrenör arayışlara başlamıştı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe Sampaoliye teklif götürdü

    Bu arayışlarda sürpriz bir durağa uğranmış durumda. Goal Türkiye'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, son olarak Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Jorge Sampaoli'ye teknik direktörlük için teklifte bulundu.

    Fenerbahçe Sampaoliye teklif götürdü

    2012-2016 yılları arasında çalıştırdığı Şili Milli Takımı'yla önemli başarılar elde eden 58 yaşındaki teknik adam, prese dayalı futbol anlayışıyla tanınıyor.

    Fenerbahçe Sampaoliye teklif götürdü

    Sampaoli, 2016-17 sezonunda Sevilla ile başarılı bir Avrupa deneyimi yaşadıktan sonra Arjantin Milli Takımı'nın başına geçti fakat Tangocular Dünya Kupası'nda istedikleri sonucu alamayınca taraflar yollarını ayırdı.

    Fenerbahçe Sampaoliye teklif götürdü

    Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 2015 yılında dünyanın en iyi teknik direktörü seçilen Sampaoli'yle Paraguay ve Meksika'nın yanı sıra Tigres, Atlanta United, Dinamo Moskova, Spartak Moskova ve San Lorenzo da ilgileniyor.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN