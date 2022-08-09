Galeri Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'a Arda Güler tepkisi! "Portekizce öğrense..."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'a Arda Güler tepkisi! "Portekizce öğrense..."

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Reçep Uçar'ın çalıştırdığı ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk etti. Kadıköy'de dolu tribünler önünde oynanan ve nefesleri kesen karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Kanarya'nın genç yıldızı Arda Güler ise süre alamadı. Arda'nın oyuna alınmaması büyük tepkilere neden oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'a Arda Güler tepkisi! "Portekizce öğrense..."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus’a Arda Güler tepkisi! Portekizce öğrense...

Süper Lig 'in ilk haftasında Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , Reçep Uçar'ın çalıştırdığı ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus’a Arda Güler tepkisi! Portekizce öğrense...

Kadıköy'de dolu tribünler önünde oynanan ve nefesleri kesen karşılaşmada Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus’a Arda Güler tepkisi! Portekizce öğrense...

Fenerbahçe eşitliği maçın uzatma bölümünde Berisha'nın kaydettiği gol ile sağlarken iki ekip birer puanla sahadan ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus’a Arda Güler tepkisi! Portekizce öğrense...

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda dolu tribünler önünden oynanan mücadele iki ekibin karşılıklı pozisyonları ile başlarken, dengeyi Fenerbahçe 19. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan kaydettiği gol ile bozdu ve 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus’a Arda Güler tepkisi! Portekizce öğrense...

Konuk ekip Ümraniyespor ise 29. dakikada Glumac'ın golü ile skora dengeyi getirdi.

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