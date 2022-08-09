FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'a Arda Güler tepkisi! "Portekizce öğrense..."
Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Reçep Uçar'ın çalıştırdığı ligin yeni ekiplerinden Ümraniyespor'u konuk etti. Kadıköy'de dolu tribünler önünde oynanan ve nefesleri kesen karşılaşma 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Kanarya'nın genç yıldızı Arda Güler ise süre alamadı. Arda'nın oyuna alınmaması büyük tepkilere neden oldu.
Giriş Tarihi: 09.08.2022 07:34 , Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 07:38
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'a Arda Güler tepkisi! "Portekizce öğrense..."