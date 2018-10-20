Fenerbahçe genç yıldız için Romayla yarışıyor! - Galeri - Fotomaç
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Fenerbahçe genç yıldız için Roma'yla yarışıyor!

    Fenerbahçe'nin istediği genç yıldıza Roma talip oldu!
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 01:09:54 Güncelleme: 01:12:29
    Fenerbahçe genç yıldız için Romayla yarışıyor!

    Sezon başında Diego Reyes'i kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Aztekler'den yeni bir oyuncuyu daha takibe aldığı bildirildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe genç yıldız için Romayla yarışıyor!

    Meksika basınında yer alan habere göre, America takımında forma giyen 18 yaşındaki Diego Lainez bir süredir sarı-lacivertli ekip tarafından izleniyor.

    Fenerbahçe genç yıldız için Romayla yarışıyor!

    'Geleceğin yıldızı' olarak lanse edilen sol açığı Fenerbahçe scoutlarının en az 5 maçta çıplak gözle seyrettikleri iddia edilirken, Meksika'daki yerel scoutlardan da bilgi alındığı kaydedildi.

    Fenerbahçe genç yıldız için Romayla yarışıyor!

    2000 doğumlu Lainez, sağ kanat ve on numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Şu anki piyasa değeri ise sadece 1.5 milyon euro.

    Fenerbahçe genç yıldız için Romayla yarışıyor!

    Bu sezon 7'si Liga MX Apertura'da, 3'ü kupada olmak üzere toplam 10 maçta 594 dakika forma giyen Diego Lainez, 2 gol attı. 1.67 boyundaki solak oyuncu ayrıca 1 de asist gerçekleştirdi.

    Fenerbahçe genç yıldız için Romayla yarışıyor!

    Besoccer'de yer alan haberde, devre arasında transferi gerçekleştirmeye çalışacak olan Fenerbahçe'nin işinin kolay olmayacağını, çünkü İtalya'dan Roma'nın da devrede olduğu vurgulandı.

    Fenerbahçe genç yıldız için Romayla yarışıyor!
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