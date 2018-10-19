19 Ekim Spor Gündemi - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    19 Ekim Spor Gündemi

    Sporda yaşanan günün tüm gelişmeleri bu haberde
    19 Ekim 2018 Cuma, 23:30:28 Güncelleme: 00:04:18
    19 Ekim Spor Gündemi

    2 KADRO DIŞI DAHA!

    Fenerbahçe'de Uygar Mert Zeybek'in ve Serhat Kot'un da kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    19 Ekim Spor Gündemi

    RODRIGUES TRANSFERİ

    AS Gazetesi'nin Villareal muhabiri Javi Mata, Garry Rodrigues transferine dair açıklamalarda bulundu:

    "Valencia sezon sonu Rus oyuncu Denis Çerişev Villareal'e verirse işte o zaman Valencia Garry Rodrigues ile ilgilenebilir."

    19 Ekim Spor Gündemi

    FATİH TERİM MAÇ SONUNDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

    "Tabi maçtan önce ifade etmiştim. Tecrübemiz bunu konuşturdu. Milli Takım'dan dönen arkadaşlar maalesef, uzun yolcukluklar, 10 saat, 12 saat, 24 saat yolculuklar. Bazen sıkıntı yaratıyor ve yarattı da... Uzun yıllardır bir devrede 3 oyuncu sakatlandı mı görmedim. Sonuç itibariyla sahamızda puan kaybettik. Penaltıya kadar kalemizde sıkıntı olmadı. Maça geldik zannetim ama sakata gelmişiz. Sahada iyi performansı göremedik. Golden sonra reaksiyonda ki penaltı penaltı. Maç sonuna kadar istediğimizi oynadık. 2. golü de bulabilirdik ama 1-0'dan sonra gol de yiyebilirdik. Kaybetmedik ama kazanamamak hoş değil. Sağlık ekibimizin tetkiklerinden sonra sağlıklı bir bilgi verebilelim.".

    19 Ekim Spor Gündemi

    GALATASARAY 1 - 1 BURSASPOR

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

    19 Ekim Spor Gündemi

    SERİ SONU!

    Sarı-Kırmızılılar iç sahada yenilmezlik serisini 24 maça çıkarırken, 16 maç sonra ise puan kaybetti.

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