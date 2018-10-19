19 Ekim Spor Gündemi

FATİH TERİM MAÇ SONUNDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

"Tabi maçtan önce ifade etmiştim. Tecrübemiz bunu konuşturdu. Milli Takım'dan dönen arkadaşlar maalesef, uzun yolcukluklar, 10 saat, 12 saat, 24 saat yolculuklar. Bazen sıkıntı yaratıyor ve yarattı da... Uzun yıllardır bir devrede 3 oyuncu sakatlandı mı görmedim. Sonuç itibariyla sahamızda puan kaybettik. Penaltıya kadar kalemizde sıkıntı olmadı. Maça geldik zannetim ama sakata gelmişiz. Sahada iyi performansı göremedik. Golden sonra reaksiyonda ki penaltı penaltı. Maç sonuna kadar istediğimizi oynadık. 2. golü de bulabilirdik ama 1-0'dan sonra gol de yiyebilirdik. Kaybetmedik ama kazanamamak hoş değil. Sağlık ekibimizin tetkiklerinden sonra sağlıklı bir bilgi verebilelim.".