Fenerbahçe eski futbolcusu ile anlaşma sağladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe eski futbolcusu ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katarak gelecek sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veren sarı-lacivertliler transferde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Transferde sona gelen Kanarya'nın transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.
25 Temmuz 2019 Perşembe 10:35 Güncelleme: 25.07.2019 15:36
Fenerbahçe eski futbolcusu ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçe eski futbolcusu ile anlaşma sağladı

Gelecek sezon Ersun Yanal'la şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde bombayı patlatıyor.

Fenerbahçe eski futbolcusu ile anlaşma sağladı

Sarı-lacivertliler 2 yıl önce takımdan ayrılan yıldız futbolcu ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe eski futbolcusu ile anlaşma sağladı

Futbolcunun kulübüyle görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe eski futbolcusu ile anlaşma sağladı

Yapılan görüşmelerden olumlu sonuç çıkarsa transfer en kısa zamanda açıklanacak. İşte detaylar...

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