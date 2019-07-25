Fenerbahçe eski futbolcusu ile anlaşma sağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transferde dur durak bilmiyor. Birçok yıldız ismi kadrosuna katarak gelecek sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veren sarı-lacivertliler transferde büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Transferde sona gelen Kanarya'nın transferi yakın zamanda açıklaması bekleniyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:35 Güncelleme: 25.07.2019 15:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





