Fenerbahçe dev projeyi açıkladı! 3-4 seneye...
Fenerbahçe Futbol Takımı Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia, altyapı çalışmaları ve gelecek planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Ülkesi İspanya'da 29 yaşına kadar futbol oynayan, daha sonra sakatlığından dolayı teknik direktörlüğe karar kılan Badia, UEFA pro lisansına sahip. Barcelona altyapısında çalışan daha sonra İspanyol kulübünün Türkiye sorumlusu olarak İstanbul'a gelen Badia, bir dönem Antalyaspor'da da çalıştı. Badia, kısa sürede Fenerbahçe altyapısını analiz ettiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin altyapısını değiştirmek için göreve başladıklarını anlatan Badia, "Burada en önemlisi antrenörlerin yaşının düşürülmesiydi. Antrenörleri gençleştirerek, üniversite mezunu eğitimli antrenörler almayı hedefledik. Tercihlerimizde, antrenörlerin istekli olması ve eğitime açık olmaları önemliydi. İstediğimiz oyun şeklini sahaya yansıtacak antrenör profili bizim için çok önemliydi. Bu yüzden yaş ne kadar genç olursa onları geliştirmek de o kadar kolay olur diye düşündük." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER! I HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
Altyapıda değişimin zaman alacağını aktaran Badia, "Fenerbahçe'nin kadrosunun iskeletini ne zaman altyapıdan gelen oyuncular oluşturacak?" sorusuna, "Her değişim bir süreç demektir. Başarıya giden adımlar da bu süreçlerden geçer. Tam bir zaman vermek doğru değil. Keşke önümüzdeki sezon olsa, ben bunu çok isterim. Mantıklı düşünürsek 3-4 sene sonra Fenerbahçe A Takımı'nın iskeletinde altyapıdan önemli oyuncular olacağını söyleyebilirim." cevabını verdi.
"Alt yaş takımlarımız benzer stil futbolu oynayacak"
David Badia, altyapıdaki bütün takımların aynı sistemle sahada olması için çalıştıklarını dile getirdi.
Bu yönde antrenman programları hazırladıklarını belirten Badia, şöyle konuştu:
"Başkanımız Ali Koç, sportif direktörümüz Comolli'yle oturup konuştuk ve A takımdan en alt seviyeye kadar aynı sistemin oynanmasına karar verdik. 9 yaştan başlayıp 21 Yaş Altı Takımı'na kadar olan futbolcuların A takıma geldiğinde oyun stiline hazır olmasını istiyoruz. Alt yaş takımlarımız benzer stil futbolu oynayacak."
Sahaya diziliş şeklinin önemli olmadığını vurgulayan Badia, "Bizim altyapıda oynadığımız futbolda önemli olan şey oyuncular arasındaki ilişkidir. Yani bizim oynamak istediğimiz oyunda futbolcular arası iletişim önemli. 90 dakika boyunca futbolcu topla ne kadar deneyim yaşarsa o kadar gelişir. Bu noktada bizim tarafımızdan en önemli olan şey, oyuncuların maksimum tekrarı yapabilmesi. Bu sistemde baktığınız zaman 4-3-3 mü, 4-2-3-1 mi, 4-4-2 mi oynuyorsunuz, çok fark etmez. Bizim için önemli olan şey oyuncu gelişimi adına maksimum tekrar yapılabilmesi ve oyuncular arasındaki iletişim." değerlendirmesinde bulundu.