Fenerbahçe dev projeyi açıkladı! 3-4 seneye...

Sahaya diziliş şeklinin önemli olmadığını vurgulayan Badia, "Bizim altyapıda oynadığımız futbolda önemli olan şey oyuncular arasındaki ilişkidir. Yani bizim oynamak istediğimiz oyunda futbolcular arası iletişim önemli. 90 dakika boyunca futbolcu topla ne kadar deneyim yaşarsa o kadar gelişir. Bu noktada bizim tarafımızdan en önemli olan şey, oyuncuların maksimum tekrarı yapabilmesi. Bu sistemde baktığınız zaman 4-3-3 mü, 4-2-3-1 mi, 4-4-2 mi oynuyorsunuz, çok fark etmez. Bizim için önemli olan şey oyuncu gelişimi adına maksimum tekrar yapılabilmesi ve oyuncular arasındaki iletişim." değerlendirmesinde bulundu.

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