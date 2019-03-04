Ersun Yanal 'Yeni Fenerbahçe'yi tasarladı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yeni sezon ile alakalı raporunu yönetime sundu. Tam tamına 27 tane futbolcu hakkında nihai kararını yönetim ile paylaşan Ersun Yanal, adeta 'Yeni Fenerbahçe'yi tasarladı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde 3-0 geriden kurtarılan 1 puanın ardından, Çaykur Rizespor galibiyeti keyifleri yerine getirdi.
18 İSİM İLE YOLA DEVAM, 9 İSİM İLE VEDA!
Ersun Yanal'ın Rize maçının ardından '31 kişilik bir takımız. Bunun 15-18 oyuncusunu kullanarak yola devam edeceğiz' sözleriyle kast ettiği oyuncular belli oldu.
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