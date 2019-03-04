Ersun Yanal 'Yeni Fenerbahçe'yi tasarladı!

Teknik direktör Ersun Yanal, takım olarak her hafta üzerine koyarak ilerlediklerini belirterek, "Bu süreçte önemli olan skoru elde etmek. Sıkıntılarımız, eleştirilecek yönlerimiz elbette var. Ancak bu galibiyetler ihtiyacımız olan güveni sağlıyor. Sonrasında daha iyi şeyler olacak" diye konuştu.