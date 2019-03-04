Ersun Yanal 'Yeni Fenerbahçe'yi tasarladı! - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
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Ersun Yanal 'Yeni Fenerbahçe'yi tasarladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yeni sezon ile alakalı raporunu yönetime sundu. Tam tamına 27 tane futbolcu hakkında nihai kararını yönetim ile paylaşan Ersun Yanal, adeta 'Yeni Fenerbahçe'yi tasarladı.

4 Mart 2019 Pazartesi 07:50
Ersun Yanal 'Yeni Fenerbahçe'yi tasarladı!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde 3-0 geriden kurtarılan 1 puanın ardından, Çaykur Rizespor galibiyeti keyifleri yerine getirdi.

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Ersun Yanal 'Yeni Fenerbahçe'yi tasarladı!

Teknik direktör Ersun Yanal, takım olarak her hafta üzerine koyarak ilerlediklerini belirterek, "Bu süreçte önemli olan skoru elde etmek. Sıkıntılarımız, eleştirilecek yönlerimiz elbette var. Ancak bu galibiyetler ihtiyacımız olan güveni sağlıyor. Sonrasında daha iyi şeyler olacak" diye konuştu.

Ersun Yanal 'Yeni Fenerbahçe'yi tasarladı!

GALİBİYET RAHATLATIR

Yanal artık Başakşehir maçına odaklanacaklarını kaydederek, "10 maçımız kaldı. Başakşehir sınavı önemli. Oradan da galibiyetle çıkarsak rahatlarız. Kalan dönemde maksimum puan toplayarak sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal 'Yeni Fenerbahçe'yi tasarladı!

Tecrübeli hoca, oyunculara da mesaj yollayarak, "Bu sene tren kaçtı ama gelecek sezon tek hedef şampiyonluk. Takımda kalmak isteyenler şansını iyi kullansın" dedi.

Ersun Yanal 'Yeni Fenerbahçe'yi tasarladı!

18 İSİM İLE YOLA DEVAM, 9 İSİM İLE VEDA!

Ersun Yanal'ın Rize maçının ardından '31 kişilik bir takımız. Bunun 15-18 oyuncusunu kullanarak yola devam edeceğiz' sözleriyle kast ettiği oyuncular belli oldu.

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