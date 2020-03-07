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Fenerbahçe - Denizlispor maçından kareler

Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Zorlu karşılaşmada en dikkat çeken anlardan biri ise Denizlispor'un 2'inci golünden sonra yaşandı. Denizlispor'un golünden sonra futbolcular tribüne dönerek asker selamı verdi. Fenerbahçe taraftarı asker selamı veren futbolculara yabancı madde attı. Bu yabancı maddelerden biri Ege temsilcisinin golcüsü Rodallega'ya isabet etti. İşte o anlar...

7 Mart 2020 Cumartesi 22:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





