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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Yıldız isim pazar günü İstanbul'da...
Süper Lig'de ardı ardına yaşadığı puan kayıpları sonrası morallerin bozuk olduğu Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertliler uzun süredir peşinde oldukları yıldız futbolcuyu kadroya katmak için harekete geçti.Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, yıldız futbolcuyu menajeriyle birlikte pazar günü İstanbul'a getiriyor. Kanarya, yıldız futbolcu ile maaş konusunda anlaşma sağladığı taktirde ocak ayında 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak. İşte tüm detaylar...
6 Aralık 2019 Cuma 07:31
Güncelleme: 06.12.2019 07:31
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Süper Lig'de 14. haftaya girilirken 22 puanlı takımlardan Fenerbahçe 6. sırada yer alıyor.
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13. hafta mücadelesinde Göztepe ile karşılaşan sarı-lacivertliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmış ve kritik maçta 2 puan kaybı yaşamıştı.
12'inci haftada ise Yeni Malatyaspor karşısında golsüz beraberlikle sahadan ayrılan sarı-lacivertliler, 2 haftada 4 puan kaybederek taraftarlarını adeta yıkmıştı.
Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katmasına rağmen ligde ilk yarının bitmesine az bir süre kala beklentilerin çok altında bir performans sergileyen sarı-lacivertlilerde gözler Ersun Yanal'a çevrilmişti.
Kadro tercihleri ile kızdıran ve yoğun eleştirilere maruz kalan tecrübeli teknik direktöre, şampiyonluk yaşattığı 2013-14 sezonu hatırlatılarak, "Neden o yılki gibi olmuyor?" eleştirileri yöneltilmişti...