F.Bahçeden sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu - Galeri - Fotomaç
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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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    F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu

    Fenerbahçe, Sparta Prag forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu ile ilgileniyor.
    8 Ekim 2018 Pazartesi, 11:56:28 Güncelleme: 11:57:54
    F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu
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    F.Bahçeden sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu

    Romanya basınından Fenerbahçe için bir transfer haberi geldi! Romanya'da çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Çekya'nın Sparta Prag takımında forma giyen Nicolae Stanciu ile ilgileniyor.

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    F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu
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    F.Bahçeden sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu

    ESKİ HOCASININ EŞİ VE AYNI ZAMANDA MENAJERİ AÇIKLADI
    Romen Teknik Direktör Laurentiu Reghecampf'ın eşi Anamaria Prodan, Stanciu'nun devre arasında Prag'dan ayrılacağını bildiğini söyledi.

    F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu
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    F.Bahçeden sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu

    Anamaria Prodan'ın kocası Laurentiu Reghecampf geçtiğimiz yıllarda Steaua Bükreş'te Stanciu'nun hocalığını yapmıştı. Anamaria Prodan da aynı zamanda futbolcunun menajeri...

    F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu
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    F.Bahçeden sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu

    TELEVİZYON PROGRAMLARINDA 'FENERBAHÇE' KONUŞULDU
    Romanya'da yayın yapan televizyon kanalları da bu açıklamaların ardından Stanciu'nun gideceği takımın Fenerbahçe olacağını işaret etti ancak detay vermediler.

    F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu
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    F.Bahçeden sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu

    Geçen sezon devre arasında 3,75 milyon Euro'ya Anderlecht'ten Sparta Prag'a transfer olan oyuncu bu takımda çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 5 asist kaydetti. (Sabah)

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