F.Bahçeden sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu

F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu
Fenerbahçe, Sparta Prag forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu ile ilgileniyor.
8 Ekim 2018 Pazartesi, 11:56:28
Güncelleme: 11:57:54
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F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu
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Romanya basınından Fenerbahçe için bir transfer haberi geldi! Romanya'da çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Çekya'nın Sparta Prag takımında forma giyen Nicolae Stanciu ile ilgileniyor.
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F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu
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ESKİ HOCASININ EŞİ VE AYNI ZAMANDA MENAJERİ AÇIKLADI
Romen Teknik Direktör Laurentiu Reghecampf'ın eşi Anamaria Prodan, Stanciu'nun devre arasında Prag'dan ayrılacağını bildiğini söyledi.
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu
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Anamaria Prodan'ın kocası Laurentiu Reghecampf geçtiğimiz yıllarda Steaua Bükreş'te Stanciu'nun hocalığını yapmıştı. Anamaria Prodan da aynı zamanda futbolcunun menajeri...
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu
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TELEVİZYON PROGRAMLARINDA 'FENERBAHÇE' KONUŞULDU
Romanya'da yayın yapan televizyon kanalları da bu açıklamaların ardından Stanciu'nun gideceği takımın Fenerbahçe olacağını işaret etti ancak detay vermediler.
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi: Nicolae Stanciu
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Geçen sezon devre arasında 3,75 milyon Euro'ya Anderlecht'ten Sparta Prag'a transfer olan oyuncu bu takımda çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 5 asist kaydetti. (Sabah)